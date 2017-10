Madrid aprueba querellarse para que la justicia investigue los crímenes del franquismo

El Ayuntamiento de Madrid interpondrá una querella criminal ante los juzgados de instrucción para que se investiguen los crímenes del franquismo por delitos contra la humanidad.

En palabras del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, "no puede haber víctimas de segunda". La moción de urgencia, presentada por Ahora Madrid y PSOE, ha salido adelante con los votos de estas dos formaciones, el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. También se ha aprobado la adhesión de Madrid a la Red de Municipios por el Acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo.

Ante asociaciones memorialistas, Ceaqua y familiares de las víctimas, algunos de ellos con imágenes de sus seres queridos, Valiente ha defendido que "todas" las víctimas de las agresiones contra los derechos humanos tienen "derecho a la verdad, la justicia y la reparación, independientemente de su opción ideológica, todas".

"Las víctimas del franquismo llevan demasiado tiempo esperando una política integral de reparación y memoria. Y Madrid, como ciudad de derechos, no puede ser indiferente, cuando las víctimas han visto demasiado tiempo las puertas cerradas de las instituciones", ha apuntado Mauricio Valiente, que ha apostillado que la ciudad "sufrió como pocas el embate del fascismo y la represión, que no fue una casualidad porque sus habitantes estuvieron a la vanguardia en contra del golpe y en la lucha por la libertad y la democracia".

El tercer teniente de alcalde ha subrayado que Madrid "no puede tolerar que torturadores como Billy el Niño siguen paseándose por sus calles mientras que sus víctimas siguen soportando el dolor y el vacío que la sociedad democrática no puede tolerar".

"No puede haber víctimas de segunda clase", porque mientras están en el olvido "sufren una segunda victimización", ha dicho. Valiente ha terminado su primera intervención parafraseando a Julia Conesa, una de las Trece Rosas, pidiendo que "no se borre la historia".

"Se lo debemos a todas las víctimas que han luchado por la justicia", ha destacado, palabras que han sido coreadas con un 'Sí, se puede' por parte de las asociaciones memorialistas.

El concejal socialista Ramón Silva ha comenzado su intervención defendido que el PP "no puede impedir que la democracia avance, sí retrasarla", como hicieron con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 "intentando que no se abrieran las fosas y dejando a los asesinados en las cunetas" pero "las asociaciones no se conforman".

Silva ha reclamado "verdad, justicia y reparación" después de recordar la 'querella argentina', la primera de las 150 contra los crímenes del franquismo por genocidio y delitos de lesa humanidad. Con sus palabras no se ha olvidado ni de la "valiente jueza María Servini" ni el tesón de Asunción Mendieta, hija de uno de los republicanos represaliados, Timoteo Mendieta, quien consiguió exhumar los restos de su padre.

El PP alude a "los asesinados por el frente popular"

El edil del PP Pedro del Corral, cuyo grupo se ha negado a apoyar la moción, ha criticado que Ahora Madrid y PSOE "compren" que la Ley de Amnistía fue franquista, cuando ésta "tuvo mucho de generosidad por parte de todos, sobre todo por quienes perdieron la guerra"."¿De verdad, creen que se puede abrir juicio por crímenes de lesa humanidad sin abrirlo por los más de 8.000 asesinados por el frente popular?", ha cuestionado.

El edil del PP ha querido "dejar encima de la mesa" esta moción a la espera de un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento (en virtud del artículo 65,3 del Reglamento) en el que se dejara constancia de que estos delitos "han prescrito", y que los crímenes contra la humanidad "no se recogen hasta 2004 y no tienen carácter retroactivo".

En este punto, los asistentes al Pleno han comenzado a abuchear al edil. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha pedido silencio y "respeto" a las intervenciones". "Qué mejor repulsa al Franquismo que saber escuchar lo que nos dicen, aunque no nos guste", ha apuntado la regidora.

Cuando Corral ha retomado la palabra ha recordado el "genocidio religioso en zona republicana, con cerca de 9.000 asesinados". La bancada popular se ha puesto en pie para recibir a Corral entre aplausos tras su intervención.

El secretario del Pleno ha asegurado que la petición para retirar el expediente con el objetivo de incorporar el informe debía ser votado tras el debate y antes de la votación de la moción. PSOE y Ahora Madrid se han opuesto. PP ha dado el 'sí', y la abstención ha llegado con Ciudadanos, que ha cargado contra la "obsesión" que a su juicio tiene Ahora Madrid con el franquismo, y ha añadido que "no tiene sentido" querellarse por hechos que "ya han sido amnistiados".

Ciudadanos, que califica esta querella de "querella temeraria" que "malversa dinero público", no está de acuerdo con la "omnipresencia de este tema". "Necesitan que haya dos Españas en lo político, y dos o 17 disgregaciones en España, como si esto fuera el problema más grave en el país", se ha quejado la concejal Sofía Miranda, quien ha puesto de manifiesto que no ha encontrado "un solo tribunal que haya condenado a España; no una condena moral, sino real, ni en Nuremberg, ni en La Haya".