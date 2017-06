Cientos de personas abrazan el centro cultural Cuartel de Artillería para impedir su cierre

"He tenido que hacer un esfuerzo para no echarme a llorar cuando he visto a la gente abrazarse a las paredes, nunca había visto algo así en Murcia por un centro de cultura", escribió en su muro de Facebook Rafael Escudero, quien fuera el coordinador del Pabellón2 del Cuartel de Artillería. El centro cultural, que ha acogido las iniciativas de múltiples asociaciones y vecinos, esta semana se ha ido desmontando sin programación a la vista por unas presuntas obras de rehabilitación que comenzarían a la vuelta del verano.

Desde Delegación de Gobierno autorizaron la concentración esta mañana con procedimiento de urgencia ya que inicialemente no había obtenido el permiso.

Como ya pasara un año antes ante el cierre del Pabellón1, varias asociaciones de teatro, performance y danza han actuado antes y después del abrazo ciudadano al Pabellón2 en defensa del espacio como un lugar innovador e inclusivo a las iniciativas artísticas y sociales de los murcianos. Mientras los chiquillos jugaban con el agua de las fuentes del suelo, los mayores rodeaban el edificio al ritmo de `Resistiré´.

Hace un año y medio que se clausuró el Pabellón1 alegando obras de rehabilitación y desde entonces el edificio sigue cerrado a cal y canto sin ningún tipo de actividad. Desde la Plataforma en Apoyo al Cuartel de Artillería temen que pase lo mismo con el Pabellón2.

"Si realmente comienzan las obras seguiremos haciendo concentraciones en el Cuartel para que no se olvide el uso cultural que queremos del espacio los vecinos", dijeron miembros de la Plataforma. "Es difícil que una movilización como esta se produzca por espacios públicos, pero claramente muchos sentimos nuestro el Cuartel de Artillería", dijo otro miembro de la agrupación.

El desconocimiento de qué pasará con estos dos pabellones del inmenso Cuartel de Artillería, reconvertido en los últimos años en un núcleo cultural de El Carmen, preocupa a algunos miembros de la Junta Municipal del barrio.

Carlos Egio, vocal de Cambiemos Murcia en la Junta, señaló que “un día desapareció la web, otro día el Pabellón 2 se quedó sin un responsable y se convirtió en una odisea reservar una sala, indagando nos enteramos de que no había programación cultural para el próximo curso, y ahora sabemos que se cierra por reformas, sin que se conozca el proyecto, sin previo aviso a la Junta, ni a quienes trabajan allí día a día”.

“El Pabellón 2 es el único espacio público que tenemos para reunirnos los colectivos vecinales en el barrio de El Carmen y el único lugar en el que pueden desarrollarse actividades artísticas más allá del Centro Municipal", añadió Egio. El Carmen es el barrio más populoso de la ciudad, con más de 20.000 habitantes.

Alicia Morales, portavoz de Ahora Murcia, dijo que no ve ningún proyecto cultural por parte del Ayuntamiento. "Ya en 2016 desde el Ayuntamiento dijeron que se iban a invertir unos 450.000 € en rehabilitar el Cuartel y no se ha hecho nada, la situación de los museos de la ciudad es insostenible con la cesión ilegal de los trabajadores y en Ramón Gaya ya 6 meses sin cobrar, San Esteban y la Cárcel Vieja también están paralizados. Veo mucha dejadez".

Quienes no están dispuestos a que se abandone el espacio a su suerte son los propios vecinos del barrio y los artistas murcianos, dispuestos a abrazar la cultura de muchas formas.