Kasabian, cabeza de cartel del WAM Estrella Levante

La segunda edición del festival WAM Estrella Levante ( Antiguo SOS 4.8) tendrá al grupo británico Kasabian como cabeza de cartel. Así lo anunció ayer Virginia Díaz, presentadora del programa 180 Grados de Radio 3.

Kasabian actuará en el WAM, que se celebrará el 4 y 5 de mayo en el recinto de La Fica, junto a otras confirmaciones como Alt-J, Izal o Vitalic.

Los intérpretes de canciones como Underdog se caracterizan por “uno de los directos más incendiarios y bailables del planeta”. Una calificación demostrada, según la organización del festival, por “la euforia colectiva que provocan en cada una de sus apariciones desde que debutaran a finales de los 90”.

En 2017 sacaron a la luz su sexto álbum de estudio, “For Crying Out Loud”, que incluye temas como “You’re In Love With a Psycho” o “Comeback Kid”.

Actualmente, los abonos para acceder al WAM Estrella de Levante se encuentran a la venta en la página oficial del festival por un valor de 40€, precio que subirá el próximo jueves 18.