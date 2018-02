El artista murciano Pedro Noguera charla sobre Street art en el Cendeac

El artista murciano Pedro Noguera participa el lunes 5 de febrero a las 19:30 en el ciclo “Miradas Cercanas”, organizado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), con la charla Interior-exterior. Pintura y espacio urbano.

El ciclo “Miradas Cercanas” busca establecer un diálogo entre los jóvenes creadores de la Región y el público. Con esta segunda sesión Interior-exterior. Pintura y espacio urbano, Noguera explora el concepto de ciudad como soporte y continente de la práctica artística.

El autor desembarca en el escenario artístico de finales de los noventa, en el marco del arte urbano, “Street art” o “posgraffiti” entendido como forma de expresión que pretende integrarse en la calle. En su intervención, Noguera hablará de su trabajo, sus referentes y el panorama de los artistas del grafiti en la Región.

Marta López-Briones, directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), apuntó que “el grafiti no ha parado de extender su territorio desde los años 80. No queda ciudad en la que no se observe alguna manifestación relacionada con esta forma de expresión.

En este sentido, remarcó la importancia de visibilizar a “los referentes de esta disciplina en la Región de Murcia, y contar con artistas como Pedro Noguera que la acerquen a toda la sociedad, contribuyendo a darle una mayor visibilidad”.

Trayectoria de Pedro Noguera

Pedro Noguera (Murcia, 1984) es licenciado en Bellas Artes con un máster de Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia. En 1999 se adentra en el mundo del grafiti y comienza a experimentar el arte urbano.

Su forma de entender la creación artística está marcada por la pertenencia a una familia con larga tradición religiosa. Como restaurador, aborda trabajos de pintura de caballete, escultura, polícroma y dorados.

Paralelamente, también desarrolla una labor docente, donde combina diferentes modelos de enseñanza y que completan su perfil profesional.

Entre sus proyectos siempre está presente la idea de lo urbano como algo cambiante y en continua transformación. A día de hoy, centra su trabajo en estudios de geometría con referentes arquitectónicos en los que se mezcla colores y grafismos propios del grafiti.