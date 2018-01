C's exige al PP la dimisión de su senadora imputada para aprobar los Presupuestos Generales del Estado

"La expulsión de la senadora del PP Pilar Barreiro es condición 'sine qua non' para aprobar los Presupuestos Generales", ha afirmado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que defiende que "hasta que llegó Cs a los imputados no les pasaba nada". Desde Ciudadanos, consideran vital que Mariano Rajoy mantenga su palabra y el PP exija a Barreiro que entregue su acta.

En este sentido, y de acuerdo a las exigencias que firmó con Ciudadanos, el Partido Popular debe pedirle a Barreiro que deje el acta. En caso de que se negara, deben expulsarla del partido. Así se describe en el pacto de investidura que formaron ambos partidos en 2016.

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia ha exigido al Partido Popular que “deje de pisotear la marca de la Región” y fuerce a la senadora Pilar Barreiro a dejar su cargo o expulsarla del partido “en cumplimiento del pacto de investidura nacional”. Así lo ha afirmado el portavoz regional, que ha lamentado que el PP “nos haya regalado para Reyes un nuevo escándalo en forma de carbón y bochorno a raíz de la citación de Barreiro”. Sánchez ha lamentado que “la rambla de la corrupción del PP vuelve a verter en la Región, y el azul cambia ya a una desagradable sopa verde”.

“Si no fuerzan que deje su acta de senadora o la expulsen del partido, estarán incumpliendo de nuevo su palabra, su acuerdo y lo firmado. Nosotros hemos cumplido nuestra parte, el PP si no cumple, haría difícil un entendimiento con un presidente que no tiene palabra, una situación que nos recuerda otros tiempos vividos en la Región”, ha añadido el portavoz naranja.

Pilar Barreiro imputada

El Tribunal Supremo ya ha puesto fecha para la declaración de la senadora Pilar Barreiro, imputada en la pieza separada del caso Púnica que investiga los delitos de la trama en Murcia. La senadora del PP declarará el próximo 15 de enero a las 10 y media de la mañana.

La magistrada del Supremo Ana Ferrer ha fijado la fecha, según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado eldiario.es, después de que Barreiro se anticipase a la citación y pidiese declarar voluntariamente. La Fiscalía ya había pedido que se la tomase declaración como investigada por cinco posibles delitos

El caso de Barreiro llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

El portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu ha señalado que nadie en esta Región “aguanta ya que un cargo público del PP vaya a sentarse en el banquillo por corrupción y se pague su defensa gracias al sueldo que le pagamos todos los murcianos y murcianas”.

Urralburu ha afirmado que el caso de la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, es el síntoma del gobierno decadente del PP, un ejemplo más del modo en el que el Partido Popular ha gobernado esta Región durante los últimos 24 años. Ahora, ha dicho, “vamos a ir viendo desfilar a todos aquellos que se han llenado los bolsillos con dinero de toda la gente honrada de esta Región. No nos sorprende como instituciones públicas como el Senado siga perdiendo credibilidad si partidos como el PP lo utilizan como un cementerio de antiguos cargos públicos y baúl lleno de corruptos”.