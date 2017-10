Europa admite a trámite la solicitud de investigación de las obras del soterramiento

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud de la Plataforma Pro Soterramiento para investigar la adecuación de las obras del soterramiento a la legislación europea tanto en su tramitación como en el cumplimento de la legislación medioambiental y de obras.

Alrededor del próximo 20 de noviembre la Comisión decidirá si los motivos son suficientes previa investigación sobre los diferentes aspectos del soterramiento que ha presentado la Plataforma, que se reunirá previamente con la comisaria Violeta Bulc y con diversos miembros de la comisión de transportes.

Miembros de la Plataforma indican que esta admisión supone "un respaldo a las denuncias de la plataforma", al tiempo que "pone en evidencia el comportamiento del gobierno regional y municipal".

La Unión Europea entra en escena. Admitida a trámite la solicitud para investigar la adecuación de las obras https://t.co/LyaP0PCYHL pic.twitter.com/gXMFmfKBqC — SoterramientoMurcia (@SoterramientoMu) 11 de octubre de 2017

Advertencia sobre las obras

Por otra parte, el Gobierno murciano inicia a partir de este miércoles los trámites necesarios para la aprobación presupuestaria plurianual, así como para la suscripción del correspondiente préstamo participativo para finalizar las obras del soterramiento del ferrocarril en la ciudad, valorada en 606 millones de euros, lo que supone "más de 100.000 millones de las antiguas pesetas", ha señalado Rivera para dar cuenta de la magnitud de la inversión.

El consejero ha señalado que estos acuerdos han requerido "trabajo, tiempo, esfuerzo y un compromiso con los vecinos" para que se conviertan en realidad, pero ha dicho verse en la necesidad de "volver a pedir que se deje trabajar para que la empresa que tiene ahora mismo contratada la obra pueda efectuar la misma". Al mismo tiempo, Rivera ha querido lanzar una advertencia a los vecinos y que "si no se permite realizar las obras a la empresa, no va a haber soterramiento, y esto no lo quiere nadie".

La protesta vecinal, según pudo saber ayer eldiariomurcia seguirá activa porque las posturas continúan distantes entre Plataforma e instituciones, si bien la comisión celebrada ayer permitió escuchar dichas posturas y aliviar la tensión que se había producido en el último mes con continuas protestas en las calles.