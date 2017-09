Podemos solicita en el Congreso la comparecencia del ministro de Fomento para que explique la “represión policial” ocurrida en las vías

Javier Sánchez Serna, diputado nacional por Podemos Región de Murcia, ha solicitado la comparecencia del ministro, Íñigo de la Serna en la Cámara Baja para que explique la “vergonzosa y lamentable” actuación de la Policía Nacional el pasado jueves en las vías del tren. Desde el gobierno se dio orden de “actuar contra” personas de todas las edades, incluso niños y niñas, que se estaban manifestando de manera “pacífica y civilizada, tal y como llevan haciendo los últimos 30 años”.

Mientras, en la Asamblea Regional, el portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, ha contado que Podemos ha registrado una iniciativa para declarar al Ministro de Fomento, “Persona Non Grata en la Región de Murcia por su lamentable e incompetente actuación en relación al conflicto del soterramiento de las vías del AVE a su paso por Murcia. En cualquier país democrático no se puede atentar contra ancianos y familias con niños de un pueblo que se manifiesta pacíficamente por sus casas, sus derechos y sus vidas.”.

Urralburu ha subrayado que “lejos de templar los ánimos vecinales, no ofreció ninguna alternativa a la construcción del muro, ni ofreció soluciones razonables para evitar esta división y segregación de los barrios del sur”. En este sentido, ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, “su visita resultó decepcionante y funesta. Tampoco ofreció un proyecto garantizado de soterramiento ni explicó de forma convincente las razones por las cuales la estación de Beniel no puede ser la Estación provisional el AVE mientras se soterra. En definitiva, no atendió ninguna reivindicación vecinal”.

Además, Óscar Urralburu ha incidido en que De la Serna “se puede considerar el responsable político de las cargas policiales que hubo esa noche contra pacíficos vecinos en las vías, en el cruce de Santiago El Mayor, que estaban protagonizando una de sus periódicas protestas por el soterramiento de las vías. De hecho públicamente, y desde los medios de comunicación, el Ministro de Fomento, en un acto de irresponsabilidad y ceguera, interpeló al Delegado del Gobierno para que actuara policialmente contra las protestas vecinales”.

"Manipulación informativa"

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que el tratamiento que da la televisión pública de la Región de Murcia respecto a las informaciones referidas a la llegada del AVE y la actuación de la Plataforma y los manifestantes que han acudido estos días a las vías es “sesgada, falsa, interesada y sólo busca dar la versión oficial de San Esteban. El Partido Popular maneja de manera mezquina la televisión pública, que pagamos todos los murcianos y murcianas, para dar sólo la versión del gobierno”.

Urralburu ha afirmado que el Grupo Parlamentario Podemos va a solicitar la comparecencia del director de informativos, Antonio Peñarrubia, para que explique en la Asamblea Regional el tratamiento informativo que está haciendo la 7RM en torno a la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Tratamiento, ha dicho, que comprobamos día tras día “que no se corresponde con la realidad. Falsean las noticias y mienten de forma descarada para ser el perro fiel de San Esteban”.

Por otro lado, el secretario general de Podemos ha condenado “los insultos, las vejaciones y las amenazas de Peñarrubia a diversos miembros de la Plataforma Pro Soterramiento.

Es totalmente impropio del director de informativos de un medio público. Por ello, además, vamos a exigir su dimisión inmediata por las presiones ejercidas sobre muchos de los profesionales que trabajan en la televisión pública y por esconder cuál es la realidad que se está viviendo en las vías y qué es lo que realmente piensa toda la ciudadanía de Murcia acerca de la llegada del AVE”.

Desde Podemos, ha dicho Óscar Urralburu, “no tenemos ninguna duda acerca de las personas que llevan en las vías 30 años defendiendo sus derechos y la dignidad de un barrio que no se merece el trato que les ha dado el gobierno regional. No vamos a permitir que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Estaremos esta noche con los vecinos y vecinas, una vez más, para apoyarles y para que todo el mundo sepa que no vamos a consentir la construcción del muro de la vergüenza”.