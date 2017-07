Estrasburgo apaga la última esperanza de los afectados por la talidomida

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desestimado la demanda contra España que presentó la Asociación Española de Afectados de la Talidomida (AVITE) por vulnerar los derechos humanos fundamentales de los afectados por la talidomida. El presidente de la asociación, el murciano José Riquelme, asegura que “sentimos rabia y humillación”.

La comunicación del tribunal europeo explica que el pasado 27 de junio un comité de tres jueces (D. Dedov, L. López Guerra y J. Schukking) decidió declarar "inadmisible" la demanda presentada el pasado 16 de diciembre por AVITE, al considerar que no se cumplen los requisitos exigidos por el convenio y que "no observa ninguna apariencia de violación de los derechos y libertades garantizados por el convenio o sus protocolos". La decisión, además, es definitiva por lo que no cabe recurso ante ninguna instancia judicial.

La Asociación de Víctimas por la Talidomida lamenta que el Tribunal de Estrasburgo no haya admitido a trámite su demanda "para hacer asumir las responsabilidades al laboratorio alemán Grünenthal".

AVITE no tiene más posibilidad de recurso para conseguir la asunción de responsabilidades, después de acudir a lo largo de siete años a todas las instancias judiciales en España y esta última, la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

José Riquelme, presidente de AVITE, ha dicho que sienten rabia e impotencia y reclama al Gobierno de España la última ayuda posible: "la reparación política en España".

Los talidomídicos españoles, "humillados"

Como era de esperar, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, AVITE, ha reaccionado ante la noticia, y muestran su indignación por la decisión del Tribunal de Derechos Humanos.

"Hoy acaba el camino con la sinrazón y el despropósito internacional (ya no nacional) por bandera. El sistema que nos ocultó los hechos, nos declara definitivamente prescritos, ya no hay más puertas a las que llamar reclamando justicia, nuestras mutilaciones han prescrito, mañana nuestros brazos y piernas ya habrán crecido y podremos acometer la parte final de nuestras vidas como un ser humano normal, eso dicen la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y ahora el de Derechos Humanos de Estrasburgo", ha publicado la asociación AVITE en su página web ante la noticia.

Además, denuncian que el responsable, la farmaceutica alemana Grünenthal, seguirá recibido subvenciones del Estado español y vendiendo medicamentos en España con total impunidad