Buruaga avisa de que la vía judicial para reclamar financiación de Valdecilla "es un viaje a ninguna parte"

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido de que la vía judicial que el Gobierno de Cantabria va a emprender para reclamar financiación para el Hospital Valdecilla "es un viaje a ninguna parte" y una estrategia "torpe e inútil" para la comunidad autónoma "que forma parte de una escenificación".

En un comunicado, Buruaga ha defendido que "lo útil" para Cantabria "es la reivindicación bien entendida, el trabajo riguroso, la lealtad institucional y la colaboración", y ha afirmado que al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y a sus socios de Gobierno, el PSOE, "no les interesa resolver los problemas de la comunidad autónoma, sino la polémica y sacar rédito político del frentismo".

La dirigente popular ha hecho hincapié en que "los únicos gobiernos que han cumplido con Valdecilla han sido los del PP", que han destinado al hospital 284 millones de euros, frente "a cero" consignados por los gobiernos de Rodríguez Zapatero en las legislaturas en las que socialistas y regionalistas han dirigido la comunidad autónoma.

Por este motivo, cree que al Gobierno de Revilla "se le debería caer la cara de vergüenza" con Valdecilla, porque su presidente "no ha sido capaz de traer un solo euro para el hospital y gobierna con un socio, el PSOE, que no ha puesto un solo euro para financiarlo".

Ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy el que "volvió a colocar" en 2013 la financiación de Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado y, desde entonces, ha consignado 79 de los cien millones pendientes.

Según Buruaga, si no se ha recibido más es porque el Gobierno de Cantabria "no ha sido capaz" de justificar el destino de los fondos y, por lo tanto, no ha podido suscribir el convenio de financiación anual.

Ha recordado que la financiación de Valdecilla se regulaba por el convenio suscrito en 2002 por los gobiernos de José María Aznar y José Joaquín Martínez Sieso hasta el año 2007, cuando el Gobierno de Zapatero, y el PRC y el PSOE, que entonces gobernaban la comunidad, "lo dejaron extinguir".

Desde 2013, añade, cuando Valdecilla "volvió" a figurar en los Presupuestos Generales del Estado gracias al PP, la financiación se regula mediante convenios anuales.

Esta es la razón por la que, según Buruaga, el Gobierno de Cantabria "no tiene posibilidades" de ganar un pleito al Estado, porque en 2016 "no fue capaz" de justificar el destino de la partida de 22 millones recogida en los presupuestos y por lo tanto, no pudo firmar el convenio y no cobró por su "incumplimiento".

La dirigente popular ha advertido de que la vía judicial "es otra escenificación" que forma parte de una "estrategia de enfrentamiento" con el Estado a la que el Gobierno de Cantabria "está abonado" desde el principio de la legislatura, "porque sabe que Valdecilla tendrá otra vez una partida en los Presupuestos Generales del Estado gracias al Partido Popular y trata de apuntarse el tanto". "El Gobierno de Mariano Rajoy volverá a dar una segunda oportunidad a Valdecilla a pesar del Gobierno de Cantabria", ha apostillado.