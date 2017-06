Delegados de Junta de Personal denuncian la "nula capacidad negociadora" de Nalda: "ni está ni se le espera"

"El concejal Pedro Nalda ni está ni se le espera", han criticado estos cuatro sindicatos este miércoles en una rueda de prensa, apoyada también por los delegados de CSIF en la Junta de Personal pero que "a última hora se han descolgado" de comparecer en la misma, según ha lamentado la presidenta de la Junta, Noelia San Emeterio.

CCOO, UGT, APL y USO, que mantendrán este mismo miércoles una reunión con informativa con los funcionarios del Ayuntamiento tras la que podrían anunciarse movilizaciones, han denunciado la "inexistencia de planificación y organización de los recursos humanos" en el Consistorio.

Pero también han criticado la "falta de transparencia" con que se actúa desde el equipo de Gobierno (PP) y su "menosprecio" hacia los representantes de los trabajadores con la "ausencia de negociación" en las condiciones laborales, así como un "incumplimiento reiterado" de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

San Emeterio ha advertido que desde la Concejalía de Personal no se ha facilitado a los sindicatos de las "previsiones y necesidades" de recursos humanos en el Ayuntamiento y no se les ha convocado para negociar la oferta de empleo público de 2017 ni tampoco a "negociar las bases" de la de 2016.

Mientras, la presidenta de la Junta de Personal ha denunciado que el Ayuntamiento está cometiendo "fraude de ley" con "contrataciones sucesivas por acumulación de tareas por un periodo de seis meses para el mismo puesto de trabajo" y con la "existencia de trabajadores de una empresa privada adjudicataria de la recaudación municipal en los servicios económicos" lo que, a su juicio, evidencia "la necesidad de personal".

Asimismo, ha manifestado que el Consistorio continúa sin elaborar un catálogo de puestos de trabajo, por lo que sigue "el desconocimiento existente sobre las funciones propias de cada puesto de trabajo"; y se sigue sin contestar a las reclamaciones formuladas por trabajadores sobre la implantación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil o la convocatoria de la mesa de negociación de los talleres municipales, entre otras.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

En cuanto a la "falta de transparencia", San Emeterio ha denunciado que no se ha facilitado información sobre los trabajadores contratados por Santurban a través de las subvenciones de Corporaciones Locales cuando "se vienen observando que las funciones de este personal no sólo se solapan con las propias y específicas de empleados públicos sino que sustituyen directamente a éstos".

En este punto, también ha advertido de "seudoprivatizaciones" en servicios como el de Emergencia Social; o el "cambio sin previo aviso" de las comunicaciones por emisora de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil que, según ha asegurado el representante de la APL, Fernando Dou, ha generado "problemas de seguridad durante la pasada visita de los Reyes" a Santander.

En este punto, ha explicado que el cambio de sistema, realizado en junio de 2016, "ha sido a peor" porque el nuevo no permite a estos servicios municipales estar conectados directamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil como sí lo hacía el anterior, lo que está causando "muchos problemas de seguridad" y con ello "se poniendo en riesgo la vida de personas".

Por otro lado, San Emeterio ha criticado también la falta de regulación de las bolsas de personal y la carencia de ordenadores en algunos servicios municipales, algo que ha contrapuesto con "la smartcity que tanto nos venden".

"MENOSPRECIO" A LA ACTIVIDAD SINDICAL

Igualmente, ha denunciado el "menosprecio" del equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento a la actividad sindical, con "escasas" convocatorias de mesas de negociación y, en las que hay, Nalda presenta "sus propuestas sin ninguna negociación previa y después las da por tratadas, aprobándolas por resolución" como ha sido el caso del horario y calendario del zoo de La Magdalena o de la Banda de Música Municipal.

Además, ha criticado que, "mientras existen trabajadores de una empresa privada ocupando dependencias municipales, los representantes de personal seguimos sin disponer de un local de trabajo habilitado con los medios necesarios", lo que incumple la Ley de Libertad Sindical.

También se ha referido a los "incumplimientos" de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Según ha dicho, no se convoca el Comité de Seguridad y Salud Laboral con la periodicidad que establece el reglamento, no se cubren las plazas vacantes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, no existe un protocolo básico de actuación en accidentes de trabajo y se ha privado a la plantilla, formada por más de 1.200 personas, de un delegado de prevención.