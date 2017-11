PP saca adelante el presupuesto de 2018 con apoyo de González y el rechazo del resto de la oposición

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha conseguido sacar adelante la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2018, que ascienden a 197,3 millones de euros, con el único apoyo del concejal no adscrito y exrepresentante de Ciudadanos David González y el rechazo del resto de la oposición, que ha criticado las cuentas diseñadas por los 'populares' al considerarlas "irreales".

Así, las cuentas para el próximo año han recibido el voto en contra de PSOE, PRC, Ganemos Santander Sí Puede, IU y los ediles no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva y todos han coincidido en señalar entre sus motivos que los presupuestos "no se van a cumplir" como ha sucedido con los anteriores, debido a que el PP no ejecuta sus propias previsiones.

Frente a este rechazo de la mayoría, que ha instado a David González a explicar el sentido de su voto, éste ha manifestado que "apoya la propuesta del equipo del Gobierno" porque ya lo hizo para el de 2017 y las cuentas presentadas son "muy similares a las que yo mismo apoyé el año pasado".

Ésta ha sido la razón en la que ha sustentado el concejal no adscrito su voto a favor del presupuestos, aunque en su única intervención en todo el pleno también ha expresado su preocupación por la "subida de impuestos del Gobierno de Cantabria" y la "autonomía" de la Comunidad Autónoma.

El resto de la oposición ha lamentado la postura de este edil en la que el portavoz socialista, Pedro Casares, ve la actitud de "un tránsfuga de libro y de manual". Sin embargo, la concejala de Economía y Hacienda, Ana Gonzáles Pescador, ha agradecido el apoyo a las cuentas del concejal no adscrito y ha lamentado que Casares le haya "atacado de forma terrible" por lo que ha pedido "respeto" para los posicionamientos de los diferentes ediles.

Ante el rechazo de las cuentas por parte de la mayoría de la oposición, la alcaldesa, Gema Igual, ha considerado que lo que no les gusta es que se incrementen las cuentas un 1,63% "pero sin subir los impuestos", que se aumenten las bonificaciones y que las inversiones en las diferentes áreas asciendan a 52,2 millones y entre las que ha destacado la partida para empleo, que crece un 20% hasta alcanzar la Concejalía los 9,3 millones.

Pero, según Casares, el PSOE no apoya estas cuentas porque "carecen de credibilidad" cuando las de 2017, a fecha 30 de septiembre, tiene "sin ejecutar más de 55% del gasto y el 87% de las inversiones" y porque es un presupuesto que continúa basándose en "un modelo agotado, acabado, insolvente y plagado de errores".

Además, el portavoz socialista cree que el documento presupuestario diseñado por los 'populares' es "injusto" porque no introduce progresividad en los impuestos y está también condicionado por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.

PRESUPUESTO QUE "NACE MUERTO"

En la misma línea se ha pronunciado Fuentes-Pila, que ha lamentado que el presupuesto "nace muerto" porque "el PP no tiene voluntad de cumplirlo" y gobierna "con modificaciones presupuestarias y reconocimientos extrajudiciales de crédito continuos".

También se ha referido a la "incertidumbre" que sobrevuela estas cuentas por las "consecuencias" de la anulación del PGOU, sobre las que ha criticado la "falta de transparencia e información" a la oposición y por la que PSOE y PRC han forzado un pleno extraordinario que se celebrará esta misma tarde.

Por su parte, la portavoz de Ganemos Tatiana Yáñez se ha limitado a criticar que "el PP incumple su propio pacto antitransfuguismo" al contar con el apoyo de González para dar luz verde a sus cuentas; y el edil de IU, Miguel Saro, también ha lamentado que el presupuesto solo se apruebe porque "el PP cuenta con su concejal predilecto" que le ayuda a sacar adelante lo que ha calificado de "construcción ficticia".

Mientras que Mantecón ha considerado que el presupuesto contempla "propuestas irreales" y que la bajada de impuestos es "una cortina de humo", al tiempo que ha defendido que "una gestión más humana" por parte del Ayuntamiento de Santander "es posible". Y Cora Vielva ha lamentado que el PP no haya aceptado sus enmiendas que eran "asumibles" y que, de haberlas aprobado, habría contado con su apoyo a las cuentas.

Además, toda la oposición excepto David Gonzáles ha criticado la "nula voluntad" de negociación que ha tenido el equipo de Gobierno entorno a estas cuentas. Casares ha denunciado que Igual solo llamó a algunos grupos para mantener un encuentro el día antes de acabar el plazo para la presentación de enmiendas porque "solo quería la foto de un diálogo ficticio", algo que también han criticado Vielva o Mantecón, que ha acusado al PP de tener "desprecio por el diálogo y el acuerdo".

El presupuesto de 2018 ha salido adelante tras rechazarse, con los votos en contra de PP y David González, las enmiendas a la totalidad de PSOE, PRC, Ganemos, IU y Antonio Mantecón, y decaer también las 14 enmiendas parciales presentadas por este último y las siete planteadas por Cora Vielva.

Junto al presupuesto municipal también se ha debatido la plantilla para 2018, que contempla el aumento del personal en 18 nuevos efectivos (12 de ellos policías locales) y una subida general del salario de los funcionarios del 1,5% y que ha salido adelante con los votos a favor de PP, David González y Cora Vielva, el rechazo de Ganemos y las abstenciones de PSOE, PRC, IU y Mantecón.

PAGO DE 6,9 MILLONES A FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA

Por otro lado, en este pleno extraordinario, también se ha dado luz verde con los votos del PP y David González a resolver el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña por el que el Consistorio tendrá que devolver en siete anualidades, de 2017 a 2023 y sin intereses, más de 6,9 millones a la Fundación Caja Cantabria, y reclamar responsabilidad patrimonial por ello al Estado, el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica por ser consecuencia de la anulación del PGOU debido al bitrasvase del Ebro.

Este punto ha contado con los votos en contra de Ganemos, IU y Mantecón y las abstenciones de PSOE, PRC y Vielva. El mismo sentido de los votos se ha reproducido en la modificación presupuestaria que el PP ha llevado a la sesión para incluir en las cuentas de este 2017 una partida de 940.254 euros para el pago de la primera cuota a la Fundación Caja Cantabria y que ha sacado adelante con González.

Para la oposición, con el aquel convenio, en el que se cambió el uso de la parcela a residencial, el Ayuntamiento dio "barra libre para el pelotazo urbanístico" y, aunque los ediles comprenden que haya que devolver el dinero, creen que deberían haberse negociado unas "condiciones más flexibles".

El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, César Díaz, ha explicado que la Obra Social de Caja Cantabria decidió en 2003 que cerraría la residencia por lo que, para el Ayuntamiento, fue una situación "ajena y sobrevenida" y, aunque ha admitido que quizás el convenio "podría haber sido diferente", no supuso "ningún pelotazo" y, ha recordado, fue aprobado tres veces por el Pleno (dos por unanimidad de PP, PSOE y PRC y la aprobación definitiva por PP y PSOE).