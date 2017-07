El cupón de la ONCE reparte 175.000 euros en Villacarriedo

El agente vendedor Alfredo Cicero Ruiz repartió la suerte y la ilusión entre clientes habituales de su ruta de venta de Villacarriedo (Abionzo, Aloños, Pedroso, Soto de Iruz y Tezanos).

La ONCE recuerda que el cupón diario ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Asimismo, tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

La ONCE, gracias a la venta de sus productos --Cupón Diario (lunes a jueves), Cuponazo del Viernes, Cupón Fin de Semana (sábado y domingo), el próximo sorteo extraordinario de Verano, el Eurojackpot, el Super Once o los Rascas de la ONCE-- consigue unos ingresos que posibilitan entre otras acciones el apoyo a estudiantes integrados en colegios ordinarios, la rehabilitación en movilidad y habilidades de la vida diaria o apoyo económico con Prestaciones Asistenciales.