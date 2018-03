Albert Rivera aprieta a Rajoy para que recurra ante el Constitucional la resolución del Parlament que legitima a Puigdemont

Albert Rivera ha pedido a Mariano Rajoy que recurra "inmediatamente" ante el Tribunal Constitucional la resolución que aprobó ayer el Parlament de Catalunya reconociendo la legitimidad de Carles Puigdemont para ser presidente de la Generalitat en la que también se avala "el referéndum de autodeterminación". "El separatismo realizó ayer votaciones inconstitucionales. Le pedimos al Gobierno que recurra para que no se sigan saltando la ley", ha dicho el líder de Ciudadanos, para el que esas "votaciones han sido flagrantemente ilegales a ojos de cualquier jurista".

Rivera ha comparecido este viernes en el Congreso en rueda de prensa para reiterar nuevamente los intentos de los "separatistas de quebrar el Estado de derecho" y de reactivar un "procés" que "está agonizando".

Para Rivera, el hecho de que Puigdemont se haya echado a un lado y que el expresidente de la ANC Jordi Sánchez pueda ser ahora el candidato a la investidura es "inaceptable" y un intento de los independentistas de "continuar por el mismo camino". "Una persona que ha pisoteado los coches de la Guardia Civil y que está en prisión por un delito de sedición no puede ser presidente de una comunidad", ha señalado.

Rivera, no obstante, no ha querido pronunciarse sobre si jurídicamente Sánchez puede optar a ser president de la Generalitat. "Los jueces serán los que tengan que decirlo", pero "políticamente es inadmisible", ha reiterado.

Subida del IPC a las pensiones si "hay consenso y con condiciones"

En su comparecencia, el líder de Ciudadanos se ha referido también a la posible equiparación de las pensiones al IPC, como pide el colectivo de jubilados y apoyan varios partidos de la oposición. Ciudadanos, ha dicho, no se opone a la medida pero "siempre y cuando haya consenso en la Comisión del Pacto de Toledo" y el Gobierno atienda sus reivindicaciones, como la bajada del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Para ello ha pedido también al PSOE y a Unidos Podemos que no bloqueen las propuestas sociales que ha incluido su partido en los Presupuestos. "No vale que se sumen al aumento de las pensiones y luego blinden que no se pueda bajar el IRPF a los pensionistas".

A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno es cambiar también el modelo laboral, "que es muy anticuado" y ha propiciado que el 89% de los contratos sean "basura". También cree necesario fomentar la conciliación y aumentar la natalidad para garantizar en el futuro el sistema de pensiones. "De ninguna manera podemos aceptar la precariedad del empleo, el no poder tener hijos, y tener pensiones más bajas", ha dicho.

A Rivera le parece bien la comparecencia de Rajoy en el Congreso en un Pleno monográfico, pero no ha concretado si su grupo apoyará que sea con un formato abierto a propuestas de resolución.

"Solo Rajoy sabe si tiene fuerzas para aguantar la legislatura"

Rivera ha anunciado también que en unas semanas llegará a la Cámara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) propiciada por JUSAPOL, para pedir la equiparación de los salarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado al de las policías autonómicas.

Esta es otra de las reivindicaciones de Ciudadanos para apoyar los PGE de 2018 que esperan ver cumplida y que supone una inversión de 500 millones de euros en cada uno de los tres próximos años. Rivera ha recalcado que solo creerán el compromiso del Gobierno "cuando veamos que a esos colectivos les llegan las nóminas y se meten ese dinero en el bolsillo".

El líder de Ciudadanos ha vuelto a señalar que él está por la labor de que continúe la legislatura pero ha advertido de que eso solo lo puede garantizar Rajoy si cumple sus compromisos. "Solo Rajoy sabe si tiene fuerzas para seguir con la legislatura", ha dicho, invitando a los periodistas a que se lo preguntemos a él.

"Yo le pido a Mariano Rajoy que, aunque esté nervioso con las encuestas, se dedique a gobernar con el sombrero de presidente y no con el de líder del PP", ha dicho Rivera.