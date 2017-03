La Audiencia Nacional absuelve a un tuitero porque solo hizo "crítica política"

La Audiencia Nacional ha decidido absolver a Arkaitz Terrón, uno de los tuiteros juzgados por enaltecimiento del terrorismo tras los rastreos por Twitter llevados a cabo por la Guardia Civil. En contra de lo que sostenía la Fiscalía, el tribunal entiende que solo ejerció su libertad de expresión y los enmarca en la "crítica política". Sus tuits no incitan al terrorismo ni suponen riesgo alguno porque "solo fueron detectados cuando los investigadores policiales realizaron prospecciones en la red social", dice la sentencia.

"Esos micromensajes no enaltecen ni justifican, porque no incitan o alientan, ni instigan a la violencia terrorista (...)", escriben los magistrados Manuel Sáenz y Manuela Fernández. Fernando Grande-Marlaska, que presidió la sala durante el juicio, ha emitido un voto particular argumentando que debería ser condenado porque sus tuits suponen "expandir, favorecer el uso de la violencia".

Según el tribunal, los mensajes de Terrón no pueden ser consideraros como enlatecedores del terrorismo. Este abogado tuiteó frases como "no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!".

Según los dos magistrados que han firmado su absolución, para ser condenado por enaltecimiento Terrón tendría que haber alentado la violencia terrorista, y no ha sido así. Los tuits "deben considerarse en su contexto", y en ningún caso contienen "alabanza o justificación del crimen terrorista ni de sus culpables".

Añade la sentencia que se producen en el ámbito de la "crítica política", expresando su opinión sobre "la forma política del Estado, los valores que configuran la esfera pública democrática y la memoria colectiva". Este terreno, dicen los magistrados, está "especialmente abonado para la controversia o disputa", y añaden que "debemos preservar al máximo el pluralismo como valor superior del ordenamiento".

Insisten en que Terrón no incitó a la violencia terrorista, ni ha generado riesgo alguno para las personas , ni para el ordenamiento jurídico. "La mejor demostración de la ausencia de riesgo alguno es que los tuits solo fueron detectados cuando los investigadores realizaron prospecciones en la red social (...) Por lo tanto, no habían tenido impacto alguno en la opinión pública".

El tribunal hace una defensa de Twitter como un "fabuloso medio de comunicación, abierto y público, que ha posibilitado la constitución de un foro descentralizado y horizontal, que se desenvuelve sin filtros, ni recursos económicos ni autorizaciones para editar y publicar".

"Su propia efectividad descansa en la concentración del discurso, siguiendo una fórmula que hasta entonces solo empleaba la publicidad, porque constriñe el mensaje a la mínima expresión", señalan los magistrados. Con esta premisa, analizan uno a uno los tuits para concluir que ninguno supone enaltecimiento del terrorismo.