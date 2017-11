El primer ministro de Bélgica apela a la "coherencia" para no pronunciarse sobre la declaración de Puigdemont

"Intento ser coherente y consecuente. En Bélgica es un asunto judicial, eso significa que sobre la base de la separación de poderes son las autoridades judiciales las que deben tomar una posición", ha expresado en declaraciones a los medios tras la reunión bilateral que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los márgenes de la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia).

Michel ha asegurado en cualquier caso que ambos líderes no han tratado este asunto en su encuentro porque "no estaba en el orden del día". No obstante, ha recordado que en el Parlamento belga ya afirmó la semana pasada que están abiertos "canales diplomáticos de alto nivel para evitar malentendidos".

El primer ministro belga ha explicado que las prioridades de la reunión era comentar el futuro de la Unión Europea y en concreto de las futuras sedes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Rajoy y Michel también han conversado sobre la candidatura de la belga Catherine De Bolle a la presidencia de la Oficina Europea de Policía (Europol).

La reunión entre ambos líderes ha tenido lugar horas antes de que Puigdemont y los cuatro exconcsellers comparezcan ante la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga), que debe decidir sobre la orden de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España, aunque lo más probable es que el juez no tome una decisión hasta pasados unos días.