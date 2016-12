Elorza y Cantera apoyan en Mérida la creación de la Plataforma "Recuperemos el PSOE" de Extremadura

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación, Elorza ha considerado "imprescindibles" unas primarias en el seno del PSOE para que la organización se dote de un "liderazgo"; y ha defendido que "no tiene ninguna justificación el retraso que se está produciendo" en este sentido.

Al respecto, ha subrayado que unas primarias en el seno del PSOE son "importantes" porque "suponen devolver la voz a la militancia", y ha incidido en que "no es lógico que un partido esté tantos meses en una situación de anormalidad democrática".

En la misma línea, ha considerado "lógico" que "en estos momentos críticos" para el PSOE "la militancia se reúna, debate, escuche, participe", y ha entendido que "lo realmente anormal es que la militancia se quedara en casa o se distanciara del debate necesario".

Elorza ha defendido de este modo la "especie de rebelión de la militancia socialista" que "quiere ejercer sus derechos y participar en un debate en profundidad y además elegir a la nueva dirección del partido".

A su vez, Zaida Cantera ha señalado que detrás de la dilatación en el tiempo de un nuevo congreso socialista "a lo mejor puede haber unos intereses espúreos diferentes de los que realmente la militancia quiere".

De igual modo, ha defendido la celebración de unas primarias para elegir al "líder o la lideresa" del PSOE sin que se "dilate" como "algo fundamental"; y ha invitado a empezar a "mostrar" las "cartas".

MENSAJES CON VARA

Por otra parte, Odón Elorza ha explicado que durante su viaje de esta tarde hacia Mérida (Badajoz) ha mantenido un "curioso y elegante intercambio de mensajes" con el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con quien según ha dicho "siempre" ha tenido "una relación personal buena de hace muchísimos años".

"Más allá de las diferencias políticas que tenemos y que podamos tener mantenemos una relación de compañeros socialistas y de una amistad a lo largo de muchísimos años", ha espetado sobre Vara.

A continuación, ha defendido que "lo normal" es que en el PSOE se puedan tener "diferencias políticas, algunas de ellas serias" pero que se puedan "llevar con elegancia, con respeto y sabiendo" que se forma parte de "una misma organización". "Y que al final, después de un debate serio, en profundidad, y después de una votación de la militancia aceptemos los resultados y caminemos de la mano", ha añadido.

"Sí, hemos tenido un intercambio de mensajes cruzados realmente amistosos desde la discrepancia y no desecho la posibilidad de que a última hora podamos tomar un café o una copa", ha añadido sobre Vara.

IBARRA

Por otra parte, sobre recientes declaraciones del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra relativas a que personas distintas de Pedro Sánchez o Susana Díaz debieran postularse para dirigir el partido, Odón Elorza ha rechazado entrar a valorar dicha cuestión.

"Cada cual es muy libre de opinar lo que considere... Ibarra también, por supuesto", ha declarado.

En este punto, ha reiterado que él defiende que "para que las primaras sean realmente democráticas y que haya un debate en profundidad sobre proyectos" debieran contar con "más de un candidato", porque "si no, no son primarias ni democráticas"; tras lo cual ha apuntado que bajo ese planteamiento "están legitimados tanto Susana (Díaz) como Pedro (Sánchez)".

En todo caso, ha afirmado que "el mejor candidato" desde su punto de vista "sin género de dudas" para unas primarias en el PSOE sería Pedro Sánchez. "Así lo vemos, así lo defendemos y así estamos animando a Pedro Sánchez para que se presente", ha reconocido.

COHERENCIA A su vez, Zaida Cantera ha defendido el planteamiento de que el PSOE "tiene que ser coherente" y "no sólo desde la puerta de Ferraz hacia fuera reclamando una democracia para los españoles y españolas", sino "también reclamando una democracia interna".

"A mí no me gustaría votar a un PSOE que va predicando, hablando de democracia, libertad y otros asuntos sociales cuando en el primer sitio donde se coarta es en su propia casa", ha apuntado; al tiempo que ha reclamado que "se oiga a todo el mundo" porque "el PSOE sin los votantes no es absolutamente nadie, tanto los que tienen carnet como sin carnet".

Finalmente, en esta línea, ha apuntado que ni a ella ni "incluso a muchos votantes" del PSOE le gustaría "votar a un partido en el que no se respete la misma libertad de opinión y de expresión que exige el socialismo".