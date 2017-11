Carrizosa dice que el independentismo está "fracturado" y va al 21-D "dividido"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho hoy que ve al mundo independentista "fracturado" y que concurrirá a las elecciones del próximo día 21 de diciembre "dividido" ante las "dudas" que han surgido en este bloque en los últimos días.

En declaraciones a los periodistas en Sant Adrià de Besòs, Carrizosa ha indicado que, por un lado, se encuentra ERC, "que no quiere ir con otros que no sean ellos mismos" y, por el otro, está Carles Puigdemont "que no sabe tampoco cómo va a formar su lista, haciendo ofertas a gente de ERC para ir en una lista única".

Ha asegurado también que el proceso independentista "ha conseguido cargarse la convivencia entre todos los catalanes, la economía y las instituciones y la unidad del bloque independentista".

Por el contrario, considera que su partido concurrirá sin "ninguna duda" con listas formadas por gente de Ciudadanos "que dice lo mismo siempre en Cataluña y en el resto de España y esto proporciona un crecimiento en Cataluña y en el resto de España".

Los integrantes de sus candidaturas, ha proseguido, serán profesionales de todos los ámbitos representativos de la sociedad catalana para que en la próxima legislatura se "hagan cosas para todos los catalanes y podamos aparcar, por fin, este proceso interminable".

A su juicio, de lo que debe tratarse es de "cómo hacer para que las empresas vuelvan a Cataluña, de cómo hacer que todos los catalanes vuelvan a unirse y no tener discusiones entre amigos y compañeros de trabajo o en los grupos de whatsapp, además de revitalizar las instituciones catalanas".

En esta lista, ha remarcado, "no se encontrarán corruptos, ni procesados por sedición, ni nacionalistas de la vieja política como en las listas de otros partidos".

Este partido espera que después de las elecciones, "los ciudadanos llenen las urnas de papeletas constitucionalistas y podamos hacer un acuerdo en el que todas las fuerzas constitucionalistas apoyen al partido más votado".

Carlos Carrizosa ha subrayado que todas las encuestas indican que Ciudadanos "es el partido que tiene más opciones, por fin, de ganar al separatismo" y ha confiado en que "tanto el PP como el PSC apoyen después de las elecciones este verdadero cambio, porque llevamos demasiados años hablando de las mismas cosas en Cataluña, pero no hablamos nunca de los catalanes".