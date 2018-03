Causapié critica que partidos sean estructuras patriarcales y pide que las políticas alcen la voz como las periodistas

"Hago huelga, soy mujer y política y tengo que decir que en la política hay discriminación", ha asegurado Causapié en la participación de la mesa 'Opiniones ante la huelga feminista', organizada por el Consejo de las Mujeres de Madrid, con la participación de concejalas de todas las formaciones presentes en el Ayuntamiento.

La socialista ha destacado que "han salido las periodistas, hasta la reina", ha bromeado, y es el momento de decir en alto que los partidos políticos son "estructuras patriarcales". "Tenemos muchas dificultades para estar en estas organizaciones que dificultan el acceso y la participación en igualdad de las mujeres. Tenemos que atrevernos a decirlo", ha declarado.

Causapié ha planteado seguir el ejemplo de las periodistas, que "se han arriesgado" firmando el manifiesto. "Ya no tenemos que tener miedo a plantear el miedo a la acción", ha argumentado la edil, que ha aseverado que la paridad en política no es real, es "una fabulación", porque las alcaldesas son únicamente un 20 por ciento del total. "Aún no hay una democracia paritaria en cifras. Tenemos motivos las mujeres políticas para ir a la huelga", ha sostenido.