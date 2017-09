Chile espera salida diplomática y pacífica a crisis Venezuela, dice canciller

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, afirmó hoy que su país confía en una salida diplomática, pacífica y política a la crisis que enfrenta Venezuela.

"Chile cree en la diplomacia. Siempre un acuerdo diplomático, aunque no sea el mejor, es mucho mejor que la guerra o que el conflicto. Vemos con realismo y esperamos que en el caso de Venezuela la salida sea diplomática, pacífica y política", afirmó a medios chilenos.

El ministro de Relaciones Exteriores representa a Chile en la versión 72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, mientras la presidenta Michelle Bachelet encabeza las últimas actividades de Fiestas Patrias en su país.

Muñoz añadió que Chile "hará todo lo que esté a su alcance para contribuir a ese desenlace positivo", tras aceptar el domingo la invitación del Gobierno y la oposición venezolana a integrar el grupo de países que harán de mediadores en el conflicto.

El ministro señaló también en su cuenta de Twitter que ante cualquier crisis "la diplomacia siempre es mejor". "Hay que agregar voluntad política para que prime la racionalidad", agregó.

Respecto al primer discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la Asamblea de la ONU, el canciller destacó la "disposición que expresó (Trump) a trabajar con la comunidad de naciones".

Trump aseguró en su intervención que su país "está listo" para adoptar nuevas medidas en relación a la crisis que vive Venezuela y que EE.UU. "no tendrá más opción que destruir a Corea del Norte si no cede", lo que, según Muñoz, "no sorprende".

"Es lo que le hemos escuchado durante los últimos meses", acotó el canciller.

La presidenta Bachelet viaja este martes a Nueva York para participar por última vez como jefa de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, antes de que finalice su segundo mandato en marzo próximo.