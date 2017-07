Cifuentes no quiere utilizar "debilidad" catalana para optar a acoger la AEM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha mostrado hoy su deseo de que la Agencia Europea del Medicamentos (AEM) venga a Madrid en caso de que Cataluña "no quiera o no esté preparada", aunque ha matizado que no pretende aprovecharse de "una situación de debilidad".

Así lo ha señalado Cifuentes al ser preguntada por las posibles consecuencias del desafío independentista en la candidatura de Barcelona para acoger la AEM tras el "brexit".

"Quiero que la Agencia del Medicamento venga a España. Lógicamente, si Cataluña no quiere o no esté preparada, pues nosotros por supuesto lo planteamos desde el primer momento", ha afirmado Cifuentes durante la inauguración en San Lorenzo de El Escorial de un curso de verano de la Universidad Complutense.

La presidenta regional ha recalcado que su deseo es que los organismos internacionales "vengan a España". "Obviamente, Cataluña es España. Yo lo que prefiero es que vengan a Madrid, porque como presidenta de los madrileños yo querría que viniera el mayor número de empresas", ha añadido.

Por otra parte, ha calificado de "lamentable" la actitud del Gobierno de Cataluña, que ha provocado que organismos se "planteen venir a Cataluña" por la "incertidumbre o por la inestabilidad". "Pero no quiero aprovecharnos de esa situación de debilidad para intentar traer empresas", ha apostillado.