El Congreso tumba la propuesta de Ciudadanos que defiende la actuación del Gobierno contra el 1-O

Una proposición no de ley de Ciudadanos en busca del apoyo del Congreso a las acciones del Gobierno y los tribunales para frenar el referéndum independentista en Catalunya ha resquebrajado la unión de las fuerzas constitucionalistas.

La iniciativa ha fracasado ya que solo contó con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular, UPN y Foro Asturias, mientras que el PSOE, donde hubo algunas abstenciones, Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat, Compromis y Bildu votaron en contra. En total, hubo 166 votos en contra, 158 votos a favor y cinco abstenciones.

Las abstenciones han sido de los diputados socialistas Soraya Rodríguez, Antonio Pradas, José Juan Díaz Trillo y Gregorio Cámara, además de la diputada de Coalición Canara, Ana Oramas.

Hasta el último momento de la votación diputados de Ciudadanos, PSOE y Partido Popular intentaron acercar posiciones para que la proposición que defiende la acción del Gobierno no fuera derrotada.

Ante la censura parlamentaria a la actuación gubernamental la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha argumentado que "hasta la fecha el Gobierno está satisfecho con el nivel de interlocución que tenemos tanto con el PSOE como con Ciudadanos".

Durante el debate parlamentario el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le exigió a los socialistas que eliminaran una enmienda a su proposición que pedía "abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades", una fórmula para respaldar la comisión parlamentaria para estudiar la modernización del Estado autonómico creada por los socialistas, que ha sido denostada por Rivera como un "pasteleo con aquellos que quieren dar un golpe a nuestra democracia".

"No es un día para discrepancias, no pedimos el apoyo al PP, sino al Gobierno de España, hacemos un llamamiento especial al PSOE. Hay un punto que ustedes añaden para pactar con los nacionalistas, eso no importa hoy para que estamos, les pido que hoy nos demos la mano", reclamó Rivera.

La diputada del PSOE, Meritxell Batet, le respondió a Rivera que "si de verdad queremos resolver esta crisis territorial no podemos buscar vencedores y vencidos, es garantía de conducirnos al fracaso. ¿Para qué sirve esta PNL?¿ Para salir en la foto?¿Para alimentar frentes y bloques?".

"En el PSOE nos parece irresponsable esta iniciativa", señalo Batet, que insistió en que "lo sensato es dialogar para forjar consensos. Mientras algunos niegan la política seguimos haciendo búsqueda de diálogo y negociación. Les pido un último esfuerzo y hagan política". No fue posible.

El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha dado el respaldo absoluto de su grupo a la proposición y ha agradecido a Ciudadanos el apoyo al Gobierno. El resto de su intervención ha estado centrada en atacar al PDeCat y a ERC, como los artífices del "desafìo a la democracia". "Ustedes quieren dar un golpe al Estado de derecho", les ha reprochado. "En democracia nadie tiene el privilegio de cumplir la normas a conveniencia O es Estado de derecho, o no lo es".

Bermúdez de Castro ha increpado a los independentistas, "ustedes no quieren dialogar, digan la verdad. Quieren romper la unidad de España y hacen chantaje".

El portavoz conservador ha advertido a continuación de que su partido "se va a oponer siempre", a los deseos de los grupos catalanes que abogan por la independencia de Catalunya. Otra cosa es, ha dicho, que se pueda plantear la reforma de la Constitución pero si se involucra en ello "a todos los españoles".

"Quién les ha otorgado el privilegio de estar por encima de los demás?", les ha preguntado para finalmente sentenciar: "ustedes no están lanzando un desafío a la ley, están lanzando un órdago a la democracia ante el que tenemos que reaccionar".

En nombre de Unidos Podemos, el diputado Xavier Domenech ha defendido "el derecho a decidir de Catalunya" y ha llamado a sentarse a dialogar y dejar a un lado "las políticas puramente represivas".

Tanto la portavoz de ERC, Esther Capella, como el del PDeCat, Jordi Xuclá, han mostrado su rechazo frontal a la moción de Ciudadanos. Xuclá ha acusado a los de Rivera de ser "liberales de boquilla" porque no les preocupa "la vulneración de las libertades en Catalunya."

El diputado nacionalista ha recordado que hay más de 700 alcaldes que se han levantado a favor del referéndum en Catalunya pero "ninguno de Ciudadanos porque no tienen". Xucla ha situado a Rivera "en el ala extrema del PP".

Por su parte, Esther Capella, de ERC, ha aseverado que "ustedes pretenden que nos quedemos a la fuerza en España por imposición". "Confunde nacionalismo con independentismo", le ha espetado a Rivera.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado a Ciudadanos que acudan con una propuesta a la Cámara "para que certifiquemos" las acciones del Gobierno en el tema catalán. "Son ustedes más papistas que el Papa", le ha dicho. El nacionalista vasco ha recriminado al Gobierno y los partidos que le apoyan que "impidan al pueblo hablar y apelen a la fuerza".

Ya en los pasillos, el líder de Ciudadanos no ha ocultado su enfado con el PSOE y ha destacado que "los únicos que han aplaudido" la intervención de Batet han sido los diputados de ERC, "y eso lo dice todo".