Rivera rechaza la comisión sobre Catalunya propuesta por el PSOE: "No vamos a participar de ese pasteleo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha adelantado ya cuál es la posición de su partido sobre la comisión que ha propuesto el PSOE y ha sido aceptada por el PP y otros partidos, entre ellos el PDeCat, en la que se intentará buscar una solución para Catalunya. "No vamos a participar de ese pasteleo del PSOE y del PP", ha afirmado Rivera durante la reunión que ha mantenido este martes con su grupo parlamentario en el Congreso.

Rivera ha asegurado que lo que pretenden los socialistas no es solo convertir España en un Estado federal, sino que lo que propone es que España sea "una nación de naciones" y por eso no van a pasar. "Quién esté de acuerdo con eso, que les vote", ha retado el líder de Ciudadanos, "pero nosotros no vamos a participar de ello". Otra cosa, a su juicio, es que se pueda discutir la modificación de la Constitución, pero dejando claros los límites de esa reforma.

Los dardos del líder naranja han ido dirigidos especialmente contra el partido nacionalista catalán, la antigua Convergéncia, convertida ahora en el PDeCat, a la que ha lanzado la advertencia de que no se sentarán "con los que están dando un golpe de mano en Catalunya", "con los que nos quieren quitar derechos".

"Pedimos al PP y al PSOE que dejen de pastelear", ha insistido Rivera, para dejar claro que "con los nacionalistas no nos van a encontrar. La situación de España no pasa en estos momentos por más nacionalismo", ha añadido ante sus diputados.

Por si no quedaban claro, el líder de Ciudadanos ha vuelto a remachar que su partido dialoga "con demócratas, no con golpistas", recordando que sus electores les han votado "para defender un país de personas libres e iguales".

El PSOE espera contar con los apoyos del PP, de Unidos Podemos y el PDeCat a su iniciativa y no descarta atraer finalmente a su propuesta al PNV, pero ERC se ha negado a participar de dicha comisión.

Rivera, que ha hecho una defensa cerrada del trabajo de los funcionarios y del papel de los concejales en Catalunya, ha considerado que Ciudadanos "está haciendo lo correcto", porque "tenemos un proyecto claro para España que nos obliga a defender lo que otros parece que no quieren defender porque están con la calculadora electoral en la mano".

Rivera, además, ha condicionado el apoyo de su grupo a los presupuestos de 2018 a que el Gobierno cumpla las reformas de su partido, entre otras cosas, que se ponga en marcha la tarifa plana para los autónomos, que se baje el IRPF, como pactaron con Rajoy , y que haya una equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.