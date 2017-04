Cs sostendrá a Cifuentes mientras cumpla el pacto, pero no confía en el PP

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que "permitirá" que Cristina Cifuentes gobierne en la Comunidad mientras "siga cumpliendo" el pacto de investidura, pero no confía en el PP y por eso, cada día, se plantea apoyar una moción de censura contra su gobierno.

Ignacio Aguado, en declaraciones a los medios después de que ayer el expresidente madrileño Ignacio González fuera enviado a prisión sin fianza por supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, ha insistido en que Ciudadanos "tiene que ser fiel a la palabra dada" y mantener el acuerdo que firmó con la presidenta de la Comunidad, pero no le gusta, ha dicho, que gobierne el PP.

En el marco de lo sucedido esta semana, una de las "más bochornosas" que se pueden vivir en política, el dirigente de Cs, que ha mantenido un encuentro con militantes junto al templo de Debod, ha afirmado que Esperanza Aguirre se tendría que haber ido hace mucho tiempo, aunque no ha pedido directamente su dimisión.

Lo tendría que haber hecho por "dignidad política", si conocía los hechos investigados en la operación Lezo, porque sería "cómplice", ha explicado Aguado, y si no sabía lo que hacían sus "lugartenientes" por su incapacidad.

"Cuando tienes a tu 'número dos' y 'tres' en la cárcel, yo me habría ido hace muchos años", ha subrayado el portavoz refiriéndose a González y también a Francisco Granados, que fue igualmente vicepresidente del Ejecutivo de Aguirre en la Comunidad de Madrid y está en la cárcel desde hace dos años y medio por su implicación en la trama Púnica.

En cualquier caso, ha apuntado Aguado, cada uno debe situar "el listón de su dignidad política" donde considere.

Sí ha pedido al PP a que haga "examen de conciencia" porque no puede seguir "negando la realidad" e intentar actuar "como si no pasara nada", ha señalado después de que ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurara que "la gente del PP no se porta mal nunca".

La estructura del PP "está carcomida por la corrupción", ha subrayado, y no solo como partido sino porque hay decenas de personas que se han "aprovechado" de los españoles y se lo han estado "llevando crudo".

Por la "gravedad" de lo sucedido estos días, Ciudadanos pedirá la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea, con el fin de que aclare si conocía algo de esta trama, recordando que la presidenta madrileña fue miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, cuando se cometieron "la mayor parte de las tropelías".

A Ciudadanos, ha apuntado, le llama la atención que Cifuentes no tuviera conocimiento alguno de estas prácticas ilícitas, pero, aunque no lo tuviera, Aguado cree que la presidenta tiene que dar explicaciones en la Cámara regional.

No obstante, seguirá apoyándola porque "a día de hoy" se está respetando el acuerdo de investidura: "en Madrid ya no hay imputados por corrupción política" y se están poniendo en marcha una serie de reformar relacionadas con la regeneración que "nunca antes se había planteado el PP", ha defendido el dirigente de Cs.

Su partido, ha recalcado, está exigiendo cambios y reformas en Madrid para que el Partido Popular "no vuelva a las andadas, no vuelva a la etapa de Gürtel y Púnica" y está convencido de que lo están consiguiendo.