DIRECTO | Congreso nacional del Partido Popular

El vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales,Javier Arenas, ha arrancado una larga ovación en el plenario del Congreso Nacional del Partido Popular al recordar el homenaje que dieron los alcaldes del PP y el PSOE a la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, durante una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Arenas no ha dudado en hacer algunos chistes cuando ha salido a defender la ponencia Económica y Administración Territorial. Fue alabando a cada uno de los ministros del actual Gobierno hasta llegar al titular de la cartera de Hacienda, Cristobal Montoro, entonces ha comentado: "Me dicen de Montoro, hay que ver lo que queremos a Montoro, pero que no se acuerde de nosotros. Me lo dice hasta mi suegra".