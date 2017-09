Diada- Borrell lamenta que se haya convertido en una "manifestación pro-independentista" y dice que no habrá referéndum

Borrel se ha expresado así en el marco de la presentación en Palencia de sus libros 'Los idus de octubre' y 'Escucha Cataluña. Escucha España: cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión'.

Así, el ex presidente del Parlamento Europeo ha apuntado que es "una pena" que el día de fiesta de Cataluña ya "no sea una día de identificación nacional" en el que participaba todo el mundo y se haya convertido en un instrumento independentista.

Además, ha lamentado que en estos actos de la Diada se abuchee al secretario del PSC, Miquel Iceta, o al senador José Montilla, y se haya sustituido la bandera de Cataluña por la independentista.

En este marco, el ex ministro ha afirmado que el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar, ya que un referéndum "es una cosa seria" que requiere de organización, censos y "garantía democrática" que en la actualidad no se da.

"Los independentistas quieren aumentar la tensión, conseguir el agravio y el enfrentamiento con el Estado, y lo van a conseguir", ha aseverado, tras lo que ha añadido que espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya pensado qué va a hacer al respecto puesto que ha tenido mucho tiempo para hacerlo.

Rodeado de unas 100 personas, José Borrell ha participado en una charla en la librería Ateneo de Palencia, donde numerosos rostros del PSOE palentino se han dado cita en un acto que ha presentado la diputada Mariluz Martínez Seijo.