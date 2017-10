Domènech lamenta el "silencio" de PSOE y cree que el Gobierno "no quiere la paz"

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha asegurado hoy en Barcelona que el Gobierno central "ha demostrado que no quiere la paz" y ha lamentado "el silencio del PSOE" en una jornada, la del 1-O, en la que a su juicio ya tendría que haber reclamado la dimisión del Ejecutivo central.

Domènech ha hecho estas declaraciones a los periodistas hoy en el patio de la Escuela Industrial de Barcelona, donde tiene previsto votar en el referéndum de independencia convocado para este 1-O por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un centro donde se concentran centenares de personas, el líder de En Comú Podem ha afirmado que con la intervención policial de hoy se ha visto que el Gobierno central "primero no quería las libertades, después no quería la democracia y hoy ha demostrado que no quiere la paz".

"Hemos visto cargas policiales inauditas hacia gente que lo único que quería era ir a votar, hemos visto abuelas ensangrentadas y en el día de hoy no cabe el silencio, solo la denuncia y la intervención inmediata", ha incidido en referencia al PSOE.

"Lo que hemos vivido aquí en la escuela Industrial es absolutamente no ya indigno, sino que atraviesa todas las líneas que se pueden atravesar", ha lamentado Domènech, que considera que "el pueblo de Cataluña ha respondido como un solo pueblo y ha afirmado su soberanía y sus libertades como nunca".

Y, según ha considerado, "lo que ha encontrado enfrente es un gobierno absolutamente indigno".

A su juicio, Cataluña debe seguir afirmando "como ha hecho todo el día de hoy" que quiere "decidir y afirmarse como nación y pueblo que es".