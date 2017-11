Echenique defiende la "intervención" en Podem como "limpieza democrática"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido hoy la "intervención" de la dirección estatal en Podem Catalunya como una "limpieza democrática" ante una crisis en la que se había abierto la posibilidad de llegar a alianzas electorales con partidos independentistas.

Echenique, en rueda de prensa en la sede de Podemos, se ha pronunciado así tras la decisión del secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, que ha anunciado su dimisión por sus desacuerdos con la dirección estatal, a la que acusa de intervenir la marca catalana de Podemos.

El secretario de Organización de Podemos ha defendido la actuación del Consejo Ciudadano Estatal al convocar una consulta para que los inscritos de Podem decidan cómo quieren ir a las elecciones. "Habríamos hecho dejación de funciones si no hubiéramos intervenido", ha dicho.

¿Cómo no va a tomar cartas en el asunto (la dirección estatal) si está abierta la posibilidad de que Podem llegue a una alianza electoral con partidos que defienden la independencia?", ha justificado Echenique tras asegurar que se ha tratado de una intervención excepcional debida a una "crisis importantísima".

Ha sido, según ha explicado, una "intervención" de "limpieza democrática", de la que pocos partidos podrían "jactarse", ya que lo que se ha hecho es convocar a la militancia a una consulta para que sean los inscritos los que tomen la decisión de cómo y con quien concurren a las elecciones.

No ha querido no obstante valorar las declaraciones de Fachin esta mañana ni si debería haber esperado a que termine mañana a las diez de la mañana la consulta a las bases para anunciar su dimisión.

"Hace ya meses que no comprendo las decisiones de Albano Dante Fachin, no voy a entrar a juzgarlas más allá de mi incapacidad para para comprenderlas", ha señalado Echenique tras mostrase convencido de que su dimisión no influirá en la decisión de los inscritos, que votaran en conciencia y de forma inteligente según su propia posición política.

Mas de 16.700 militantes han votado hasta ahora en esa consulta y, según Echenique, ese "récord" de participación demuestra que la convocatoria ha sido acertada porque la decisión de las bases es "mucho más importante" que lo que puedan decir los líderes estatales o el ya ex secretario general de Podem Catalunya.

En Podemos, ha insistido, el órgano máximo de decisión no es el secretario general, Pablo Iglesias, sino la Asamblea Ciudadana Estatal, igual que en Podem lo es la Asamblea catalana.

Ha apelado a no abrir "debates improductivos de ping-pong" entre dirigentes de Podemos en medios de comunicación porque "no hace bien al proyecto".

En las últimas horas el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha hablado de momento con Albano Dante Fachin, porque en los últimos días ya habían quedado las cosas "más o menos claras" tras la decisión de la dirección de convocar la consulta y una asamblea ciudadana para renovar la dirección de Podem, según el secretario de Organización de la formación morada.

Pese a la marcha de Fachin, Echenique es "optimista", cree que a Podemos le va a ir bien en las elecciones del 21D y que junto a Cataluña En Comù configurarán ese "espacio político" que puede plantear una "solución democrática" al problema en Cataluña.

Se ha mostrado convencido de que los inscritos apostarán por esa fórmula y de que el sí ganará "de forma contundente", aunque ha admitido que no tiene datos que le lleven a esa conclusión más allá de su "olfato político".

Hasta conocer los resultados de la consulta, Echenique no ha querido avanzar detalles sobre la lista electoral por respeto a la decisión de los inscritos, que si es afirmativa les permitirá registrar una coalición electoral con el partido de Ada Colau, para lo que tienen de plazo también hasta mañana a medianoche.

En cualquier caso, considera que el cabeza de cartel elegido por Catalunya En Comù, Xavier Doménech -hasta ahora portavoz de En Comù Podem en el Congreso-, es un candidato "excelente" avalado por las dos victorias que ha logrado en las elecciones generales en Cataluña.

Preguntado sobre cuál será la línea que defenderá Podemos para posibles acuerdos post-electorales, si pactos de investidura o de gobierno, Echenique también ha reconocido que el partido no ha "aterrizado" aún con detalle esos escenarios, pero si asegura que no llegarán a acuerdos con el PDeCAT, ni con Ciudadanos ni con PP.

Ha confiado en que en la campaña electoral el debate pueda ir mucho más allá del conflicto catalán y deje espacio a debatir del resto de los problemas de los catalanes.

No obstante, reconoce que será difícil articular un discurso social si se reedita la coalición de Junts Pel Sí, y mientras tanto el PP como el PDeCAT se "envuelven en banderas" mientras "comparten banco en las Islas Caimán".