Esteban (PNV): "Creemos que ahora hay que mandar mensajes de estabilidad"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha justificado hoy el aval de su partido al techo de gasto de 2018 porque considera que, "en estos momentos, los mensajes que hay que mandar (en materia económica) son de cierta estabilidad".

Esteban ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el respaldo dado ayer por el PNV al techo de gasto de 2018, durante una entrevista concedida hoy al programa "Los desayunos de TVE".

"Entre otras cosas, no aprobar ahora el techo de gasto supondría que no hay ninguna posibilidad de que haya presupuesto para el año que viene", ha respondido el dirigente jeltzale, para quien este "mensaje" resultaría además "muy negativo" para Europa, al igual que el que se estaría enviando "a los mercados", a "la economía", e "incluso a la senda de disminución del paro que se está siguiendo".

El portavoz del PNV ha dicho además que desconoce, "si va a haber o no presupuestos" para 2018, porque es "algo que se tendrá que ver en el futuro", no obstante ha insistido en que no haber aprobado ahora el techo de gasto hubiera hecho que se "cerraran todas las posibilidades".

Cuestionado sobre si, con su apoyo de ayer, el Gobierno del PP puede tener "garantizado" ya el respaldo del PNV para los próximos presupuestos, Esteban ha respondido que "evidentemente no". "Y ellos lo saben", ha recalcado.

El dirigente nacionalista ha recordado además que su formación "discrepa en bastantes cosas" en el tema del techo de gasto, como en "la regla de gasto, tal y como está concebida ahora", y en que las comunidades autónomas deberían tener también "un trato diferenciado en cuanto a la senda de déficit". "Pero también queríamos que se visualizara otra cosa", ha dicho.

No obstante ha opinado que al techo de gasto "se le da más relevancia de contenido que la que realmente tiene habitualmente". "Y muchas veces, los partidos políticos lo adoptamos desde la posición genérica en cuanto si estamos dispuestos o no a negociar con un Gobierno", ha concluido.