La gestora del PSOE acusa a Pedro Sánchez de financiación ilegal

Los bandos del PSOE se enfrentan en la enésima batalla dos meses antes de que se produzca la final en las primarias de las que saldrá el próximo líder. La financiación de las campañas es, por ahora, el último enfrentamiento que están protagonizando Pedro Sánchez y el sector oficial del partido con un cruce de argumentos jurídicos. Ferraz acusa al exsecretario general de financiación ilegal al seguir adelante con su crowdfunding y no someterse al sistema de cuentas compartidas con el partido que sí han aceptado Susana Díaz y Patxi López.

Para dejar constancia de la advertencia de que la recepción de fondos de Sánchez no se ajusta a la legalidad, Ferraz ha enviado sendos burofax a las candidaturas conocidas para la secretaría general. Fuentes socialistas aseguran que es una forma de salvar al partido en el caso de que el Tribunal de Cuentas detecte ilegalidades en las aportaciones que ha recibido Sánchez a través de la asociación Bancal de Rosas.

En la gestora están convencidos de que el mecanismo escogido por Sánchez para financiar su campaña supone financiación ilegal para el PSOE. La dirección sustenta esa tesis en un informe elaborado por Diego Marín-Barnuevo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid. Este es el cruce de argumentos entre la gestora y la candidatura de Sánchez:

1. ¿Sánchez es candidato? El equipo del exsecretario general sostiene que, por el momento, no hay precandidatos a las primarias porque ni siquiera se ha lanzado formalmente el congreso. Eso les da el argumento de que no puede haber una regulación: "¿Qué pasa si hay un aspirante que no lo ha comunicado?". Sánchez sostiene que los candidatos lo son una vez que se lo comunican formalmente a la Comisión de Garantías.

Sin embargo, el informe en el que se sustenta la gestora sostiene que las manifestaciones de Sánchez, López y Díaz son suficientes para que sean considerados precandidatos. Además, recoge que la finalidad del crowdfunding articulado a través de la asociación Bancal de Rosas es "sufragar los gastos que conlleve la precandidatura a las elecciones primarias del PSOE denominada Somos Socialistas, encabezada por Pedro Sánchez Pérez-Castejón", según señalan sus estatutos.

2. Actividad política vs. vacío legal. El informe jurídico de la gestora sostiene que la candidatura de Sánchez desarrolla actividad política encuadrada en la del PSOE y que, por tanto, debe someterse a las "mismas obligaciones establecidas para cualquier otra actividad realizada por el partido". Eso incluye para la gestora que los precandidatos deben cumplir la ley de financiación de partidos políticos.

Los 'sanchistas' tienen una visión distinta y sostienen que esa ley "no regula la financiación de campañas de precandidatos en procesos de elección interna" sino que su ámbito de aplicación se limita a la financiación de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. Así, aseguran que su crowdfunding "no es fuente de financiación del partido político".

Los oficialistas insisten en que la ley que rige las cuentas de los partidos incluye "a toda organización implementada por la formación política a fin de llevar a cabo su actividad, con independencia del grado de autonomía funcional establecido".

La gestora sostiene que si Sánchez no acata la orden de abrir una cuenta de titularidad compartida con el PSOE a través de la que canalizar sus ingresos, con identificación del donante, puede llevar al partido a incurrir en un delito de financiación irregular. "Antes era una falta administrativa pero desde 2015 es un delito", subrayan fuentes socialistas. Por eso Ferraz ha querido dejarlo por escrito para lavarse las manos.

3. Protección de datos vs. prohibición de donaciones anónimas. El otro argumento que esgrimen los 'sanchistas' para no aportar su dinero a la cuenta que compartirían con el PSOE es la protección de datos de los donantes. Así, sostienen que transferir el dinero logrado para Bancal de Rosas mediante el crowdfunding a la cuenta del partido supondría una cesión de datos del donante que, "sin su consentimiento", constituiría "una infracción muy grave de la ley de protección de datos", sancionable con multas de 300.001 a 600.000 euros, según el asesor jurídico de Sánchez, Andres Perelló.

En la gestora no dan una solución a ese problema que se encontraría la candidatura de Sánchez, pero destacan que las donaciones que perciban los candidatos no pueden ser en ningún caso anónimas. De hecho, el informe jurídico en el que se basan asegura que, partiendo de la base de que Sánchez puede ser considerado ya candidato, se debe acoger al Reglamento de Congresos del PSOE que, sobre financiación, dice que la Comisión Federal de Garantías "establecerá las condiciones y limitaciones" y la prohibición de donaciones anónimas a la candidaturas, entre otros derechos y obligaciones.

Pedro Sánchez se someterá al sistema oficial

El asesor jurídico de Sánchez asegura que se someterán al sistema de financiación que plantea la gestora, pero una vez que las primarias estén convocadas formalmente en el Comité Federal de principios de abril. Es el mismo mecanismo en el que se basó el equipo del exsecretario general en 2014, cuando se enfrentó a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

En ese momento, el PSOE abrió una cuenta a través de la que canalizaba los ingresos destinados a su campaña, según fuentes de su equipo. No obstante, el uso de esa cuenta de titularidad compartida se produjo después de que los candidatos fueran proclamados oficialmente tras la recogida de avales.

El problema que se encontrarán los 'sanchistas' entonces (dentro de dos semanas) es qué hacer con el dinero que les sobre. De los 82.800 euros que han recaudado ya han invertido una parte (12.000 en el alquiler de la sede, han pagado actos como el del Círculo de Bellas Artes que se organizó antes de arrancar el crowdfunding, etc.), pero quedará aún dinero en las cuentas.

Los estatutos de la asociación creada para la campaña señalan que lo que sobre lo donarán a organizaciones sin ánimo de lucro una vez que se disuelva. La fecha prevista es junio, pero Perelló dice que lo harán cuando deje de ser necesaria porque ya se haya presentado formalmente la candidatura.

Desconfianza: control vs. opacidad

En el fondo de toda la polémica está la desconfianza que hay entre los bandos del PSOE. Los 'sanchistas' no quieren que la gestora conozca los nombres de quienes están ayudando al exsecretario general a reconquistar el poder.

Los oficialistas desconfían del dinero que ha recaudado Sánchez. "Si todo es tan legal, ¿por qué tienen tanto miedo?", se pregunta un dirigente próximo a la presidenta andaluza, Susana Díaz. Otra de las suspicacias que despierta el crowdfunding de Sánchez es que recogiera miles de euros en un solo día: "Nadie consigue tanto dinero en tan pocas horas, ni para las campañas benéficas de Navidad", dice ese mismo dirigente.