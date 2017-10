El Gobierno cree que la carta de Puigdemont "parece que no responde a lo que se le ha solicitado"

El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta por carta que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dado a su pregunta de si declaró la independencia el pasado martes, según ha explicado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana.

"Es un poco pronto todavía", ha afirmado Catalá: "El presidente del Gobierno requirió a Puigdemont para que confirmase si se había producido o no una declaración de independencia y qué medidas tomaría para retomar el orden constitucional. La carta parece que no va en esa dirección y que no responde a lo que se le ha solicitado".

En declaraciones durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia, Catalá ha inisistido en que, además de preguntarle si había declarado la independencia, el presidente Mariano Rajoy le dio un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicase "las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones".

Respuesta inconcreta

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha aclarado si declaró la independencia de Catalunya en su carta de respuesta al requerimiento que le envió el Gobierno. Puigdemont ha contestado a Rajoy de forma distinta a lo solicitado por el Ejecutivo central, que pedía una respuesta binaria de 'sí' o 'no' sobre si se había proclamado la independencia de Catalunya.

En su misiva, Puigdemont evita concretar si la independencia fue declarada el pasado martes en el Parlament. Eso sí, asegura que cualquier efecto del 1 de octubre está suspendido. "La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento", afirma el president.