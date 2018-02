Guindos sobre su relevo: "Tengo los días contados"

La salida de Luis de Guindos del Gobierno de Rajoy es cuestión de días. Así lo ha asegurado el propio interesado desde los pasillos del Congreso en una conversación informal con periodistas. "Tengo los días contados", ha señalado el todavía ministro.

Rajoy no ha consultado a De Guindos para buscar un relevo en la cartera de Economía. "No tengo ni idea, si me dan ustedes una pista se lo agradezco", ha dicho De Guindos a la salida de su última participación en un pleno del Congreso de los Diputados.

El Gobierno anunciará en los próximos días el nombramiento de la persona elegida para tomar las riendas de Economía. Según De Guindos, "antes del lunes se anunciará cuando dejo mis responsabilidades como ministro".