Iceta avisa a BComú que romper pacto con PSC "tendrá consecuencias" tras 21D

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a las bases de Barcelona en Comú (BComú) a que, en la consulta interna de este partido, voten en contra de romper el pacto de gobierno en Barcelona, ya que de suceder "tendrá consecuencias más allá de la ciudad", empezando tras el 21D.

En declaraciones a Onda Cero, ha defendido que "no hay motivos para romper el acuerdo" y ha hecho un llamamiento a las bases de BComú: "Les pido que voten en contra de la ruptura de ese acuerdo, porque definitivamente BComú se pliega a la estrategia de ERC".

Además, ha advertido de que la ruptura de ese acuerdo tendrá consecuencias mucho más allá de la ciudad", ya que, de darse ese escenario, "será muy difícil" llegar a algún acuerdo con los comunes tras las elecciones catalanas del 21D.

"¿Cómo le vamos a decir a los electores que con quien nos ha echado del gobierno de Barcelona querremos gobernar Cataluña? Sería muy raro", ha reconocido, reprochando además a la alcaldesa Ada Colau el "no ser capaz de decir públicamente si se debe mantener o romper el pacto. No me parece de recibo ni está a la altura".

También sobre la invitación de la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, a que las fuerzas constitucionalistas se comprometan a apoyar a la que reciba más votos en el 21D, Iceta ha opinado que es "un planteamiento equivocado", ya que "ninguna encuesta da la victoria a las fuerzas constitucionalistas" y, en cambio, él apuesta por "intentar un acuerdo lo más transversal posible", ya que en Cataluña "no se podrá avanzar si es una mitad contra la otra".