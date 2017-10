Iceta avanza que Montilla (PSC) tomará una "decisión personal" sobre el voto del 155 que su partido respetará

En una conferencia organizada por el Club Siglo XXI, ha adelantado que el PSC apoyará la decisión que tome, que adoptará en su "triple condición" de militante socialista, representante del Parlament catalán y expresidente de la Generalitat. El lunes, el portavoz del PSOE, Óscar Puente, sugirió que no contemplaba la posibilidad de que Montilla votara algo distinto que el resto de senadores socialistas.

Iceta también ha asegurado que no le importa el desgaste que pueda provocar en la formación su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no actúa para impedirlo, convocando por ejemplo elecciones autonómicas en el marco del Estatut y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, porque eso equivaldría a una vuelta a la legalidad.

Preguntado si el PSC y el PSOE se están desgastando por apoyar al Gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña, que permitirá al Ejecutivo intervenir la autonomía catalana, cesar al Govern al completo y convocar elecciones en el plazo máximo de seis meses, entre otras medidas, ha contestado: "No lo sé, pero me da igual".

"Si el PSC se desgasta muchísimo pero resuelve el problema estará siendo digno heredero de sus fundadores", ha subrayado Iceta, que ha pedido escuchar no obstante a aquellos alcaldes del PSC que, como Nuria Parlon, advierten de los riesgos de aplicar el 155, un precepto constitucional que nadie quiere que se aplique, según Iceta, ni el Gobierno español ni tampoco el Govern catalán.

NO SABE QUÉ HARÁ PUIGDEMONT

Aunque Iceta se mantiene en contacto con Puigdemont, ha asegurado desconocer si el presidente se dispone a dar marcha atrás. "A día de hoy no podemos afirmar ni en un sentido ni en otro cómo va a acabar esto. No sé si aprovechará su comparecencia en el Senado para ofrecer diálogo, para decir que no ha declarado la independencia, si se va a poder construir un mínimo puente, pero eso sería magnífico", ha indicado.

Eso sí, ha advertido a Puigdemont de que si el Parlament vota una declaración de independencia y convoca unas elecciones de carácter constituyente no estaremos ante un "supuesto de regreso a la legalidad" que pudiese frenar el 155.

El líder del PSC también ha querido dejar claro que la convocatoria de unas elecciones autonómicas tampoco supone la "solución milagrosa" porque, aunque "pueden cambiar algunos protagonistas, el problema seguirá igual". Por eso ha abogado por iniciar un diálogo antes de esa convocatoria electoral y por reclamar un Pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas por Cataluña.