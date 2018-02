Iceta se reunió con familias de dirigentes presos y defiende su acercamiento

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que se reunió con familiares de dirigentes independentistas en prisión, aunque lo hizo "sin llamar a la prensa", y se ha mostrado partidario del acercamiento de los encarcelados a prisiones catalanas por una cuestión de "humanidad".

En declaraciones a Rac1, Iceta ha sido preguntado sobre el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, arropara ayer a las esposas de los políticos independentistas en prisión preventiva por el proceso soberanista y tras la declaración unilateral de independencia, en una recepción a la que no acudió el PSC para no avalar la "propaganda" secesionista, según fuentes socialistas.

"No me gusta decir lo que hago porque puede parecer que lo hago por lucir, pero yo he estado con familias de estos presos, pero no he llamado a la prensa. No diré más", ha afirmado Iceta, que ha considerado "muy lícito" los "intentos de todo el mundo de hacer política y sacar rendimiento a las cosas".

Ha confirmado así que se ha visto con "parejas e hijos" de los dirigentes soberanistas presos: "Yo no hago política como un álbum de fotografías. Me he visto con familiares y con abogados, a veces por casualidad, pero seguimos muy de cerca esta cuestión".

Sobre la declaración institucional del Ayuntamiento barcelonés que pide el acercamiento de esos presos a cárceles catalanas, Iceta ha dicho que "toda resolución que contemple el respeto a resoluciones judiciales y a la separación de poderes, podremos votar a favor, pero no a favor de una campaña que quiere deslegitimar una decisión judicial".

Pero sí ha defendido que se pueda producir ese acercamiento: "Claro ¿Por qué no? Es absurdo. Es un tema de humanidad", ha señalado, insistiendo en que los socialistas tampoco están de acuerdo con la "desproporcionada" prisión preventiva y consideran asimismo "exagerado" que se acuse de rebelión a esos dirigentes.

Iceta ha descartado, en todo caso, visitar a Oriol Junqueras, Joaquim Form, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart en prisión: "He pensado en ir a verles, pero no lo he considerado oportuno ni necesario. Tenemos muy buena información de cómo están. No queremos hacer nada que nadie pueda interpretar como un gesto de cara a galería. Sería leído como un gesto muy equívoco en el momento en que estamos".

Sin embargo, posteriormente y también en Rac1, Diana Riba, esposa del exconseller Raül Romeva, en representación de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles -que agrupa a las familias de los políticos presos o en Bélgica-, ha contradicho las palabras de Iceta.

"Iceta no se ha puesto en contacto directo con ningún familiar ni abogado ni con los consellers que salieron de la cárcel. Con ninguno de los diez (políticos) que están o han estado (en prisión), seguro que no se ha puesto en contacto", ha afirmado.

Ribas ha admitido, no obstante, que "sí que ha habido un familiar de la asociación que se puso en contacto con Iceta para hacer aproximaciones. Habló un momento y fue el familiar quien contactó con él. En ningún caso cara a cara", ha insistido.

Una versión que contrasta con la de Iceta y la que ayer, en el marco de la recepción en el Ayuntamiento, apuntaron fuentes socialistas, que explicaron que tanto el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, como Iceta se reunieron concretamente con la esposa de Jordi Cuixart (Òmnium).