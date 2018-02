Inaugurado un mural de víctimas de abusos en rechazo al indulto a Fujimori

Un mural con los retratos de las víctimas de abusos a los derechos humanos por las que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori en 2009 fue inaugurado hoy en Lima, en protesta por el indulto otorgado al antiguo mandatario, en un acto que contó con la presencia de allegados de los fallecidos.

Según explicó a Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro, el mural fue colocado en el memorial "El Ojo que Llora", tras recorrer varios puntos de Lima para que se escribieran mensajes de apoyo.

"Lo que queríamos era que las personas dejen un mensaje de memoria, para que no se olvide, porque las víctimas tienen derecho a justicia, tienen derecho a reparación y, si no hay memoria, no podemos garantizar la no repetición", afirmó Navarro.

Recordó que AI considera el indulto a Fujimori "un retroceso en la lucha contra la impunidad".

"Hemos hecho este evento, recogiendo firmas en distintos puntos de la ciudad, para que con los mensajes que deje la gente no se olvide a las víctimas del conflicto armado interno y no se olvide especialmente a las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y de Pativilca", agregó.

Fujimori fue condenado en 2009 a veinticinco años de cárcel por la matanza de quince personas en Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992, perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, así como el secuestro de un periodista y un empresario.

El caso Pativilca, sobre el asesinato de seis personas en 1992, era investigado por la justicia peruana, pero el derecho de gracia otorgado a Fujimori puede frustrar el procesamiento.

La madre de la víctima más joven de la matanza de Barrios Altos, el niño Javier Ríos de 8 años, Rosa Rojas, declaró a Efe: "El indulto a Fujimori ha sido algo muy tormentoso porque supuestamente estábamos tranquilas con que ya encontramos justicia y (el exmandatario) siga cumpliendo la sentencia que se le impuso".

A juicio de Rojas, quien también perdió a su esposo Manuel Ríos en esa matanza, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, traicionó a los familiares al otorgar ese beneficio, "pese a que él nos pidió apoyo (en la campaña electoral) y dijo que no iba en su proyecto de trabajo indultar a Fujimori".

"Van a ser veintisiete años que no encontramos tranquilidad, por nuestra memoria y por la dignidad de nuestros familiares", añadió.

Ella desea que el Estado peruano les entregue una resolución que indique que sus familiares asesinados eran "inocentes y ajenos a todo de lo que los habían acusado", en referencia a las versiones de los integrantes del grupo Colina de que las víctimas eran subversivos.

Rojas insistió en que su lucha busca también recuperar la dignidad y la memoria de su esposo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) revisó el 2 de febrero, en una audiencia, el otorgamiento del indulto y el cumplimiento de sentencias por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las que Fujimori fue condenado.

En esa audiencia, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su rechazo al indulto que Kuczynski otorgó el pasado 24 de diciembre y le exhortaron a revocar su decisión.

La CIDH, que ya se pronunció contra el indulto en diciembre, ha citado al Estado peruano para ver este caso el próximo 2 de marzo, durante su 167 período de sesiones y audiencias en Bogotá.