Javier Fernández reivindica que el Estado regule a los mercados y que el PSOE huya del "populismo"

El presidente de la gestora, Javier Fernández, ha inaugurado el foro económico del que saldrán las conclusiones que el PSOE llevará al congreso del próximo mes de junio con un discurso en el que ha apostado por la necesidad de que ese proyecto esté alejado de las recetas "milagrosas" para recuperar la "credibilidad gubernamental" del mañana. El eje del discurso del líder socialista ha sido la necesidad de regular el mercado desde el Estado.

"Tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario", ha afirmado Fernández, que ha hecho una defensa de la apuesta de los socialistas por regular los mercados como pilar básico para defender el estado de bienestar. Esa misma idea, que alude al programa Gobesberg del SPD, figura también en el documento que presentó Pedro Sánchez este lunes. En ese apartado del texto del exsecretario general recoge la "necesidad de una intervención del Estado democrático para la eliminación de cortapisas".

"Los mercados no se regulan solos, no se estabilizan solos, no se legitiman solos. Lo único que intermedia entre el individuo aislado y el poder es el Estado regulador -ha dicho Fernández-. No creemos en la autorregulación de los mercados como si fuera el cauce de una nueva superstición y no aceptamos la globalización del capitalismo sin trabas como si fuera una ley natural".

Fernández sostiene que de los mercados depende en buena parte la sociedad, pero que no todos los parámetros de estos son "calculables". "El sufrimiento, la angustia y el miedo no son calculables", ha expresado el presidente de la gestora para quien eso hace que lo económico no puede"abstraerse de la realidad social".

El líder asturiano, que ha hecho un guiño a su electorado asturiano al defender un modelo energético basado en el sol, el viento, el agua y también el carbón nacional, cree que esa regulación de la economía global es necesaria porque "no hay ningún destino manifiesto que nos asegure que el futuro va a transitar por un progreso político y social" por mucho que haya recuperación económica.

Para trabajar por ese progreso considera que es necesario hacer una "reformulación" de la socialdemocracia y, por tanto, del proyecto del PSOE: "El estado de bienestar es el rompeolas de todas las crisis, el patrimonio de los que no tienen patrimonio y el patrimonio también de los socialistas".

No pensar solo en los "votantes fervorosos"

El presidente de la gestora considera que los socialistas y las clases obreras fueron básicas para la construcción de ese estado de bienestar pero ha hecho un guiño también a las clases medias al asegurar que fueron "imprescindibles" y que también lo son ahora para "preservarlo y mejorarlo".

Fernández, que ha agradecido al economista José Carlos Díez que se haya puesto al frente de la elaboración de la ponencia que tendrán que enmendar los militantes socialistas para aprobarla definitivamente en el congreso, ha defendido que las propuestas sean "serias y que sean verdad". Fernández considera que esa "credibilidad económica" hoy les dará la "credibilidad gubernamental mañana".

En la misma semana en la que Pedro Sánchez ha presentado su giro a la izquierda y lo que muchos dirigentes, entre ellos Fernández, consideran un acercamiento programático a Podemos, el presidente de la gestora ha asegurado que los socialistas errarían si plantearan "soluciones sencillas, milagrosas e inmediatas". Por eso ha pedido que los políticos del PSOE estén "alejados del populismo, la demogogia y la simplificación". "Tenemos que hacer un discurso que vaya más allá de lo que esperan los convencidos y los corazones de los votantes socialistas más fervorsos", ha sentenciado.

El acto que los socialistas celebran este sábado en la Fundación ONCE (Madrid) es la puesta de largo de José Carlos Díez, a quien han colocado al frente de la ponencia económica del PSOE. El foro económico lleva por título 'El futuro empieza con una economía sostenible y social'.

Los cerca de 600 dirigentes y militantes que se reúnen este sábado para abordar el trabajo de la ponencia, que será un documento que aprobará el Comité Federal y que después se someterá a debate de enmiendas en las agrupaciones y del que saldrá un documento final en el congreso de junio que marcará la hoja de ruta económica del PSOE para los próximos cuatro años. Esta es la primera jornada de trabajo. Las conclusiones se incorporarán al texto final.

En el primer panel abordan el empleo y socialdemocracia en el Siglo XXI y el segundo se centrará en el Estado del Bienestar, la Lucha contra la pobreza y la exclusión. Por la tarde, a puerta cerrada, tendrá lugar el debate en comisiones sobre "Empleo digno e innovación para una sociedad más justa e igualitaria"; "Economía Verde y Desarrollo Sostenible" y "Economía de las ciudades y la cultura". Después se presentarán las conclusiones de ese debate, que irán al documento que será sometido a la militancia y a la votación en el congreso.

En plena tensión precongresual, al acto han asistido la mayoría de personalidades escogidas por Díez para realizar el trabajo previo. En la primera fila se han sentado los miembros de la gestora y Eduardo Madina, que coordina la ponencia política que se presentará a finales de marzo y que seguirá el mismo trámite que la económica. La gestora ha dejado fuera a los principales dirigentes que apoyan a Sánchez. Sí está representado el equipo de Patxi López, que cuenta en la ponencia económica con Rafael Simancas y Manuel de la Rocha Vázquez, que fue el responsable de economía de la dirección de Sánchez.