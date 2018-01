José Antonio Pérez Tapias se da de baja del PSOE

Pérez Tapias, diputado por Granada desde 2006 a 2011 y que fuera uno de los máximos representantes de la corriente Izquierda Socialista, ha anunciado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter la decisión de abandonar el partido en el que milita desde 1993 bajo el título "Reiniciando ... Final de etapa, comienzo de otra'.

"He escrito a Pedro Sánchez, además de para felicitarle el recién estrenado 2018, para comunicarle mi decisión, largo tiempo pensada, de pedir la baja en el Partido", ha explicado el actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, que subraya que "socialista se puede ser de muchas maneras".

Pérez Tapias disputó en 2014 a Pedro Sánchez y Eduardo Madina el liderazgo del partido, aunque en el pasado congreso apoyó al actual secretario general del PSOE frente a la presidenta de la Junta y líder socialista andaluza, Susana Díaz.

Ahora, abandona el partido tras 25 años de militancia activa "dada la heterodoxia de los planteamientos políticos" que sostiene, "entre otros los relativos al conflicto de Catalunya y a la crisis del Estado". "Por defender los mismos no quiero dar lugar a malentendidos ni en el seno del Partido ni de cara a la opinión pública", ha subrayado el que también fuera miembro del Comité Federal del PSOE.

El exdiputado ya ha expresado en varias ocasiones sus discrepancias con la dirección del PSOE como hizo, por ejemplo, ante una posible abstención socialista de cara a la investidura de Mariano Rajoy o, más recientemente, ante la situación en Cataluña por el desafío independentista.

Así, el pasado mes de noviembre reclamó a los órganos de su partido que hicieran "autocrítica" de su papel en la crisis independentista en Cataluña y defendieran la opción de celebrar un referéndum legal pactado como posible solución, pues se trata de una demanda que, según él, apoya en torno al 80 por ciento de los catalanes.

En una carta abierta, llamaba además al PSOE a hacer una revisión crítica de la interpretación y aplicación que se ha hecho del artículo 155 de la Constitución y "marcar distancias respecto a los modos autoritarios del gobierno del PP".

También calificaba de "exceso judicial" la medida adoptada por la Audiencia Nacional de dictar prisión preventiva e incondicional para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

ALTERNATIVA A LA DERECHA

A pesar de su baja del partido, Pérez Tapias subraya que seguirá trabajando "por un proyecto socialista que de manera creíble e innovadora se inserte en la pluralidad de la izquierda para lograr presentar las alternativas a la derecha que urgentemente necesitamos en España".

El exdiputado socialista ha trasladado a Pedro Sánchez su "profundo agradecimiento" al PSOE por las "oportunidades" que tuvo de desempeñar tanto responsabilidades orgánicas como cargos institucionales "al servicio de la ciudadanía y de lo que supone el proyecto socialista" y, al mismo tiempo, le desea "éxitos" en su gestión, "que serán éxitos del Partido, y, a su través, los frutos que tantos esperan de la acción política del PSOE".

"No me he ahorrado hacer especial mención de la positiva experiencia durante más de dos décadas compartiendo militancia con muy valiosos compañeros y compañeras. Igualmente he de destacar que siempre mereció la pena la tarea política realizada desde la corriente Izquierda Socialista", indica Pérez Tapias, que también agradece el apoyo recibido cuando disputó el liderazgo del partido.

Tras conocerse esta baja, socialistas como Odón Elorza, secretario de Transparencia y Democracia Participativa del partido, ha lamentado esta decisión. "Me duele mucho y por diferentes razones la baja en el PSOE de @japtapias, compañero socialista coherente y valiente con quien compartí hace 3 años su candidatura y después la defensa común de un nuevo proyecto Socialdemócrata de izquierda y liderado por Pedro @sanchezcastejon", ha escrito en la red social Twitter.

Otros como Beatriz Talegón, que se dio de baja del PSOE en julio de 2015, se ha dirigido a Pérez Tapias con la frase "Bienvenido al club de los socialistas sin carnet".