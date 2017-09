Junqueras afirma que las trabas del Estado hacen más fuertes a los catalanes

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado esta noche "las trabas y dificultades" del Estado para tratar de impedir el 1-O, pero ha advertido: "cada reto que superamos nos hace a los catalanes más fuertes y unidos".

En el acto final unitario de las formaciones independentistas para defender el 'sí' en el referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional, Junqueras ha agradecido el apoyo expresado "por los estudiantes, estibadores, bomberos, agricultores, impresores, maestros, y a todo el pueblo".

Ante miles de personas reunidas en la avenida Maria Cristina de la capital catalana, ha asegurado: "Tenemos la conciencia profunda de no ser nada si no somos pueblo, y no nos sentimos solos", antes de proclamar que su causa "es la de la democracia, la justicia y la dignidad".

"Somos conscientes de que nos han puesto muchas trabas y dificultades, pero hemos aprendido que con la superación de cada reto, los catalanes nos hacemos más fuertes, estamos más unidos, y el mundo nos mira con más simpatía".

"Los catalanes -ha asegurado el líder de ERC- ya hemos empezado a ser libres, porque nos estamos liberando de los miedos, demostramos que somos capaces de superarlos, y sabemos que con la superación del miedo empieza el camino de la libertad".

"Sin ninguna duda -ha añadido- somos el fruto de muchas dificultades, pero también somos la semilla de todas las victorias" y ha invitado a los catalanes "a trabajar, a persistir, con serenidad y firmeza", defendiendo sus derechos civiles y sociales.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado: "estamos superado la represión política porque ¿qué se pensaban?, ¿que dejaríamos que pisoteen nuestros derechos? pues no, y hoy estamos aquí, alegres y combativos, pese a las persecuciones".

"Resistiremos hasta el final -ha añadido- porque el 1-O decidimos nuestro futuro y no podemos quedarnos como siempre, no queremos estar al lado de los inmovilistas, de los que nos intervienen y vulneran nuestros derechos y libertades".