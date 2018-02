Ledezma urge a resolver el caso de Venezuela porque de allí salen terroristas y droga

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma dijo hoy que la comunidad internacional debe apresurarse en resolver la crisis en Venezuela porque de ese país salen terroristas con pasaportes válidos, así como gran parte de la droga que llega a Europa y a otras partes del mundo.

"Esto es un problema de la comunidad internacional, porque de Venezuela salen agentes del terrorismo con pasaporte que entrega el vicepresidente", declaró el líder opositor, quien sufrió una detención de 33 meses, de los cuales 12 estuvo en una prisión militar y luego en arresto domiciliario.

Llegado a Ginebra para participar en un encuentro anual sobre derechos humanos que reúne a importantes personalidades de la disidencia de numerosos países, Ledezma aseguró que con la anuencia de las autoridades salen de Venezuela cargamentos de cocaína "que representan el 60 % de lo que circula en Europa".

"Lo que pasa en Venezuela es peor que lo que ocurría con Sadam Hussein en Irak o Gadafi en Libia. Aquí no sólo hablamos de alguien que comete crímenes de lesa humanidad o está relacionado con corrupción, sino de un régimen coludido con el narcotráfico", comentó a un grupo de periodistas.

El exalcalde, quien logró huir de su país el pasado noviembre, sostuvo que todo ello debe ser visto como "una amenaza para el continente y el mundo, y no como lloriqueos de los venezolanos".

"Hemos demostrado que tenemos coraje y que queremos resolver nuestros problemas por la vía democrática", agregó, recordando las consultas populares realizadas en los últimos años en Venezuela y cuyos resultados fueron ignorados por el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.

Ledezma, quien ha reconocido que fueron agentes militares quienes le ayudarán a escapar, guarda aún esperanza de que la solución pueda venir de que el Ejército venezolano le dé la espalda a Maduro "y haga respetar así la Constitución".

"Me dirijo a los oficiales. ¿Ustedes no se miran en el espejo? ¿Acaso no ven que hay niños muriendo de cáncer, madres enterrando a sus hijos, abuelas enterrando a sus nietos, que el país más rico en petróleo tiene a gente comiendo de la basura?", preguntó.

Ledezma se reunió también hoy en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien -en sus propias palabras- le describió la manera en que se perpetra "un genocidio diario contra el pueblo de Venezuela".

"El tiempo de la diplomacia contemplativa y de pésames se agotó, necesitamos una diplomacia eficaz que impida que se sigan cometiendo estos crímenes en Venezuela, que la ONU y la OEA marquen pasos significativos", reclamó.