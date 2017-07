Llach: Independentistas somos los únicos que defendemos derecho a votar 'no'

El cantautor y diputado de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Llach, cree que resulta "absurdo" que los únicos que defienden el derecho a poder votar 'no' a la independencia en un referéndum de autodeterminación "seamos estos locos independentistas que pedimos poder decidir el futuro de Cataluña" en las urnas.

En una entrevista con la Agencia Efe, Llach ha dicho que la intención del Govern de convocar un referéndum de independencia para el 1 de octubre choca con un Estado en el que la democracia "ha quedado pervertida", por "la nula separación de poderes que hay".

"No hay división de poderes, el poder ejecutivo utiliza al judicial para ir contra el legislativo en Cataluña; pero es que además, -ha alertado- el Estado está estructurado para servir a los intereses políticos y económicos de una clase política que está encastada".

Esto, ha indicado, comporta situaciones "insólitas", como por ejemplo que, al oponerse el Estado al referéndum, "haya renunciado también a apoyar a los catalanes que desean votar que 'no' a la independencia", pero que están a favor de que "se pueda decidir el futuro de Cataluña democráticamente".

"Hemos llegado a una situación absurda -ha advertido Llach- porque, al no permitir el voto, los únicos que defendemos el derecho democrático inalienable a votar que 'no' somos estos locos independentistas" que "queremos el referéndum".

"Este es el problema del Estado español, y no sólo de los catalanes, porque la democracia española está enferma, muy enferma, y podríamos decir que un andaluz lo sufre tanto o más que nosotros", ha puntualizado Llach.

Sobre las trabas que pueda poner el Estado para tratar de impedir la celebración del referéndum, el diputado de JxSí se ha mostrado partidario de que el Govern "aguante" la presión, y de que no haya una devaluación del referéndum para acabar convirtiéndolo en "algo parecido a un 9N".

Pero, según Llach, bajo ningún concepto el referéndum acabará siendo un proceso participativo como el del 9N del 2014: "no haremos ningún 9N, no queremos hacerlo, no es ni un plan B, ni C, ni D, no está en nuestro horizonte".

Ha recordado, además, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya dijo que "él no piensa convocar elecciones autonómicas a menos que gane el 'no' en el referéndum, y que yo sepa, él es el único que las puede convocar".

A diferencia del 9N, además, "habrá una ley que crea un régimen jurídico excepcional que no se puede anular porque prevalece jerárquicamente sobre otras normas que puedan entrar en conflicto", ha dicho Llach evocando el texto de la futura Ley del Referéndum de Autodeterminación dada a conocer el pasado martes.

Según Llach, no tiene sentido fijar unos porcentajes mínimos de participación, o de "sí" o de "no", para considerar un resultado como vinculante, porque "los organismos internacionales como la Comisión de Venecia aconsejan no poner porcentajes mínimos, puesto que esto puede ser utilizado por quien tiene poder para manipular" en favor de una de las opciones o la abstención.

Ha recordado, asimismo, que en los sucesivos referéndums celebrados en el Estado nunca se ha exigido un determinado porcentaje para considerar el resultado válido, y que incluso en alguno de ellos, como el de la Constitución Europea, la participación fue de sólo el 42%.

Sobre la implementación del resultado del referéndum, el cantautor y diputado de JxSí se ha mostrado conforme con que si gana el "sí" a la independencia pueda ser proclamada dentro de las siguientes 48 horas.

"Yo creo que tan legítimo es que gane el 'sí' como el 'no', pero supongamos que gana el primero, ¿qué pasaría si hay una mayoría de catalanes que han votado a favor de la independencia y esto no se convierte en una realidad?", se ha preguntado Llach para responderse que "estaríamos viviendo en una situación no deseada".