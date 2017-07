Maroto emplaza a PSOE y Podemos a sumarse "al carro de los acuerdos"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha emplazado hoy a los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a sumarse "al carro de los acuerdos", después de que ambos partidos votaran en contra del techo de gasto para los Presupuestos de 2018.

En la presentación de la denominada "ruta social" del PP de Madrid, con la que el partido prevé reunirse de aquí a 2019 con más de cien entidades madrileñas, Maroto ha criticado la actitud de los líderes de Podemos y PSOE.

"Iglesias y Sánchez se han dado la segunda en la frente, están nadando contra corriente porque la mayoría de los españoles estamos exigiendo pacto y diálogo entre diferentes", ha dicho.

Ha puesto como ejemplo la aprobación del límite de gasto no financiero de 2018 para los Presupuestos Generales del Estado de 2018, conocido como el techo de gasto, con unas entregas a cuenta a las comunidades autónomas del entorno de los 4.700 millones de euros.

Un techo de gasto que fue ratificado ayer en el Senado con los apoyos del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria y que recibió 95 votos en contra (entre ellos los de PSOE y Podemos) y una abstención, la de Nueva Canarias.

"Les emplazamos a que dejen de mirar para otro lado, dejen la confrontación y dejen la bronca y se sumen a esa voz mayoritaria de los españoles que estamos diciendo que, con respeto a las ideas de cada uno, ellos se sumen también al carro de los acuerdos", ha dicho Maroto en referencia a los líderes de PSOE y Podemos.

El vicesecretario del PP ha comentado que "escuchar es una exigencia de los ciudadanos y pactar es la otra" y ha considerado que "los políticos sólo son útiles si hacen eso".

"Algunos no han entendido ese mensaje, se visten de muchas cosas, de nueva política, cambio de congreso, ahora soy lo nuevo pero antes era lo viejo y ahora vuelvo a ser lo nuevo, un lío para seguirlos. Pero al final no es no, te voto esto sin leerlo, digo que no a este documento sin saber lo que es", ha apuntado haciendo alusión de forma más clara al PSOE.

Con todo, ha destacado que "están saliendo las cosas".

Maroto se ha referido asimismo al 20 aniversario del secuestro y asesinato por ETA del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, al que ha calificado como "uno de los mayores símbolos de lo que significa la lucha por la libertad".

Ha aseverado que le "entristece muchísimo" ver que la unidad social y política que vivió España tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco "parece que algunos quieren disolverla 20 años después".

Además, ha señalado que si Miguel Ángel Blanco estuviese aquí diría a los políticos que estuvieran "todos unidos, porque la única manera de vencer al terror es la unidad de todos".