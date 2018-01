Mendia dice que incluir el derecho a decidir en el nuevo Estatuto vasco "seguramente invalidaría" el nuevo texto

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que incluir el derecho a decidir en un nuevo Estatuto "seguramente paralizaría" la reforma estatutaria e "invalidaría" el nuevo texto, por lo que ha recomendado a "los partidarios del derecho a decidir" que lleven dicha propuesta "a la comisión que hay en el Congreso, lo propongan, busquen acuerdos y lo saquen adelante".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha asegurado que "hay mucho espacio para el acuerdo" si la renovación del Estatuto significa "conseguir más competencias, garantizar esas competencias y blindar los derechos sociales de los ciudadanos".

En cuanto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios acuerden un texto articulado en la presente legislatura, Mendia ha afirmado que "hacer un texto articulado lleva mucho tiempo", y que, lo que ahora deben hacer las fuerzas políticas es "acordar unas bases o, por lo menos, poner encima de la mesa lo que tenemos en común".

Posteriormente, ha indicado que las fuerzas parlamentarias deberán ponerse de acuerdo en "cómo y a quién encargamos transformar esas bases en un proyecto articulado", que luego volvería al Parlamento para su votación. En este sentido, ha asegurado que los socialistas opinan que el Gobierno no debe ser el encargado de realizar el texto articulado, "sino que se trata de un trabajo y de un encargo del Parlamento, y ese encargo lo debemos acordar entre todos".

En lo referente al contenido del texto, la dirigente socialista ha señalado que el PSE-EE defenderá "el refuerzo y la ampliación del autogobierno", y no "algo que está fuera de la legalidad", en referencia al derecho a decidir, "porque no es nuestra posición política y porque paralizaría la reforma".

"Nosotros no tenemos aquí la competencia para debatir, acordar y sacarlo adelante. Es decir, si eres partidario del derecho a decidir, lleva la propuesta a la comisión que hay en el Congreso, proponla allí, busca acuerdos y sácalo adelante", ha insistido.

En esta línea, considera que, se se incluye "ese ingrediente en nuestro nuevo Estatuto, seguramente paralizaría e invalidaría el nuevo Estatuto". "Y yo no estoy en eso. Yo estoy en la reforma del Estatuto para sacarlo adelante y para poner nuestro autogobierno al servicio de los ciudadanos, como ha estado durante 40 años. Los socialistas estamos en eso, y no en generar frustración, prometer a la gente cosas que no pueden ser y, en definitiva, en seguir el modelo catalán", ha asegurado.

CATALUÑA

Por otro lado, Idoia Mendia ha afirmado que, "si tan nacionalista es y tanto se preocupa por Cataluña", el candidato a president del JxCat, Carles Puigdemont, debería "desligar su futuro personal del futuro de Cataluña", ya que, en su opinión, "actualmente Puigdemont es un obstáculo para Cataluña, y no una solución".

En este sentido, ha indicado que en las fuerzas soberanistas catalanas "seguramente hay gente muy idónea" para que asuma el cargo de president y "gestione Cataluña y comience a hacer política y negociar con el Gobierno y las instituciones españolas cómo mejorar las cosas para Cataluña".

La dirigente socialista ha asegurado que "está en manos" de los representantes políticos soberanistas catalanes que se desactive el artículo 155 de la Constitución, poniendo en práctica "el compromiso público realizado ante los tribunales de ejecutar el Govern dentro de la ley".

Por último, Mendia ha hecho una "buena" valoración de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y ha destacado que "el autogobierno de Cataluña se ha gestionado con total normalidad" con su aplicación. "Estaba en manos de Puigdemont que no se aplicara, pero decidió no convocar elecciones y al Gobierno español no le quedó más remedio que aplicar el 155. Lo veo bien. Creo que ha sido algo bueno y que no había otro remedio", ha concluido.