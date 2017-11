Observatorio Vida Militar pide no olvidar a las Fuerzas Armadas en la asimilación de sueldos de los cuerpos de seguridad

El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Víctor Torre de Silva, ha reclamado este martes que no se olvide a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando se aborde la equiparación de sueldos del personal de los cuerpos de seguridad, ya que un militar puede cobrar hasta 400 euros menos mensuales que un guardia civil del mismo rango, según ha alertado.

Torre de Silva ha presentado este martes en la Comisión de Defensa del Congreso el informe del Observatorio del año 2016, que incluye un estudio sobre las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas incluyendo comparativas con militares de otros países de la Unión Europea y otros funcionarios de la Administración General del Estado en España.

En este punto, Torre de Silva ha puntualizado que su estudio no ha podido ser completo debido a la "falta de transparencia" de las administraciones españolas, que no les han remitido datos detallados de sueldos de los funcionarios. "No se nos ha proporcionado información pese al principio de transparencia y el uso de caudales públicos. Ha habido ciertos datos que nos hubiera gustado conocer y no se nos han facilitado", ha lamentado.

En cualquier caso, el Observatorio sí ha hecho una comparativa entre las retribuciones de los militares y los miembros de la Guardia Civil y la Policía y ha denunciado grandes diferencias, siempre en perjuicio del personal de las Fuerzas Armadas. Por ello, aprovechando el debate abierto para la igualación del suelo de policías y guardias civiles con los cuerpos de seguridad autonómicos como los Mossos d'Esquadra, ha pedido que no se olvide a los militares cuando se lleve a cabo.

RAJOY HA PROMETIDO IGUALACIÓN, PERO "POCO A POCO"

Este mismo martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido en avanzar "poco a poco" en la equiparación de sueldos entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos y ha asegurado que "está en el interés" de su Ejecutivo "el hacer justicia" e ir resolviendo este tipo de desigualdades.

"En la sociedad española existe una preocupación por la equiparación retributiva dentro del ámbito de la seguridad. Y no podemos olvidar a los militares", ha reclamado el presidente del Observatorio en una petición a la que se han sumado después los portavoces parlamentarios de PSOE, Unidos Podemos o Ciudadanos.

Torres de Silva ha puesto el ejemplo de dos tenientes de la misma promoción de la Academia General Militar, que pueden tener diferencias en su sueldo de hasta 300 euros en función de si ingresan en la Guardia Civil o el Ejército de Tierra. Esta diferencia puede ascender hasta los 400 euros mensuales en el caso de un cabo mayor o un cabo primero permanente.

En el caso de las retribuciones variables también ha constatado importantes diferencias y ha hecho hincapié en el caso de las misiones en el exterior, retribuidas en diferente importante en el caso de los militares y los guardias civiles. "No se entienden estas diferencias sólo porque lo aprueben los ministerios de Defensa o Interior", ha reconocido.

En cuanto a la comparativa con otros países ha puesto el ejemplo de Reino Unido, donde existe un órgano que revisa regularmente los sueldos de sus militares para retener y motivar a personas capacitadas. También ha destacado que en Francia los cabos y soldados disfrutan de alimentación gratuita o en Italia existe un complemento para los oficiales de alto rango.

DEBATE "SERIO" SOBRE RETRIBUCIONES EN EL CONGRESO

En este sentido, la diputada del PSOE Ana Botella ha coincidido con Torre de Silva en el que el Gobierno no debe "olvidar" las retribuciones de las Fuerzas Armadas, igual que la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez, a quien causa "indignación" escuchar al presidente del Gobierno hablar de equiparación de policías y guardias civiles con los Mossos pero "olvidarse" de los militares.

También el portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, cree que el informe del Observatorio obliga al Congreso a iniciar un debate "serio" sobre las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. A la vez, el diputado del PP Eduardo Fernández ha apuntado que la comparativa con otros países es muy difícil debido a las diferencias presupuestarias o económicas de cada uno.