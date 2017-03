El presidente de Murcia sigue adelante con sus intenciones de presidir el PP de la Región

Las sospechas que cercan al presidente de la Comunidad de Murcia no frenan sus intenciones de presidir la nueva etapa del PP de la Región. A dos días de comparecer ante el juez, Pedro Antonio Sánchez ha reivindicado que "sólo" necesita "72 horas" para declarar por el caso Auditorio, en el que está siendo investigado, y "aclarar un posible error administrativo". Según Sánchez, el caso Auditorio no se puede considerar corrupción política "porque no falta un euro".

Aunque su relación con el caso Púnica y Auditorio no han impedido que Génova apoye su candidatura a presidir el PP murciano en el próximo congreso regional del partido. La dirección de Génova mantiene que sin una imputación formal, Pedro Antonio Sánchez tiene todo el derecho a presentar su candidatura.

Rodeado por más de medio centenar de responsables del PP (entre diputados, alcaldes, concejales, portavoces y representantes de juntas locales), Pedro Antonio Sánchez ha afirmado que "frente a la estrategia del ruido y la confrontación" de los partidos de la oposición, su estrategia es la de "trabajar por la gente". Y que "tras el próximo Congreso Regional seguiremos siendo un partido fuerte y unido".

En esta nueva etapa que se inicia a partir del Congreso regional, "seguiremos trabajando para que el PP siga siendo el partido de todos, un partido plural como es la sociedad murciana", ha dicho. Y ha añadido que este será un trampolín "para seguir adelante con más futuro y más oportunidades".

Sánchez, que opta a presidir la nueva etapa del PP de la Región, también ha agradecido la confianza de los más de 5.000 apoyos recibidos de todos los municipios de la Región para su candidatura, que sobrepasan sobradamente los 90 respaldos que eran necesarios: "Confianza impagable a la que voy a responder con trabajo honesto, comprometido y útil para que el PP siga siendo el gran partido de los murcianos".