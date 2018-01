Piden el cese del alcalde de Murcia y del edil que habló de empleos gracias al PP

La oposición en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido hoy que dimitan el alcalde, José Ballesta, y el edil de Fomento, Roque Ortiz, tras filtrarse una reunión del PP en la que este dijo que muchos tienen trabajo en contratas locales "gracias al partido" y que podía gastar dinero sin "convocatoria pública".

Las declaraciones se produjeron el pasado 12 de enero en una reunión del alcalde y el edil con representantes del PP en las juntas municipales de los barrios y pedanías de la ciudad junto al coordinador general del PP murciano, Miguel Ángel Miralles.

En el audio de la reunión publicado por el periódico La Opinión de Murcia, Ortiz animaba a los representantes del PP a captar votos para los comicios de 2019 recordando que ese partido había dado empleos en las empresas adjudicatarias de servicios públicos.

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo. Todo eso, que no se olvide", dijo.

"Muchos están donde están gracias a vosotros y gracias al PP. El que no se acuerda de las cosas es un marrano y puede ser que cuando vengan otros, que puede pasar, los pongan en la calle", añadió.

También recomendó a los representantes de las pedanías que le hagan llegar a él directamente las solicitudes relacionadas, por ejemplo, con el alumbrado público, ya que tiene pensado gastarse "un dinero sin hacer convocatoria pública".

Además, les recuerda que hay en curso un plan municipal de infraestructuras en el que se compromete a "meter la mayoría de las cosas", puesto que su intención es actuar "sin contar con nadie".

El PSOE, Ciudadanos, Ahora y Cambiemos han pedido su dimisión y la del alcalde, a quien consideran "cómplice" de orquestar y favorecer una "red clientelar" que ha permitido la compra de votos a cambio de ofrecer empleos en contratas pagadas con dinero público.

Ortiz trató ayer de aclarar sus palabras y reconoció que fueron "desafortunadas", pero las justificó con que se produjeron en un ambiente "casi familiar" y "privado" y fueron fruto de su "vehemencia", pero en ningún caso encierran una práctica corrupta.

El alcalde ha dicho hoy que toda la polémica se reduce a un "exceso verbal" de una "personalidad volcánica", pero ha descartado que vaya a cesarlo o que él mismo vaya a abandonar su cargo.

"No hay hecho irregular que se haya producido ni motivo de fondo o peso" para forzar la dimisión del edil y ninguna de sus palabras "se ha traducido en hechos" reales ni lo hará en el futuro.

El presidente del Gobierno y el PP murciano, Fernando López Miras, respaldaba hoy al equipo local y decía que no va a permitir que una "equivocación manifiesta" "empañe" una gestión "magnífica".

El resto de partidos con representación en el Parlamento murciano ha criticado que no hayan ceses ni dimisiones por declaraciones que consideran vergonzosas y que han puesto en conocimiento de la fiscalía para que investigue si se ha cometido algún delito.

El líder del PSOE, Diego Conesa, dice que "es inmoral recurrir al clientelismo y comprar voluntades para aferrarse al poder", y el de Podemos, Óscar Urralburu, habla de "práctica corrupta del consistorio" con dinero público "para tejer una red clientelar".

El de Ciudadanos (Cs), Miguel Sánchez, ha recordado que Miras se comprometió esta semana a "echar a patadas" a quien en su partido que cometiera un acto ilícito y le ha exigido cumplir su palabra.

La oposición local pedirá una comisión de investigación.