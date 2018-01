Podemos registrará una iniciativa en el Congreso para forzar a Rajoy a convocar el Debate sobre el estado de la Nación

La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y la investidura de Rajoy no se produjo hasta finales octubre. El año pasado, no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.

No obstante, Iglesias cree que la ausencia del Debate del estado de la Nación estos dos últimos años no tiene que ver con las citas electorales que se han sucedido sino con la llegada de Podemos al Parlamento.

IGLESIAS: RAJOY NO CONVOCA PORQUE NO QUIERE DEBATIR CON PODEMOS

"Cuando nosotros entramos en el parlamento, el Gobierno decidió que esos debates ya no tienen sentido. A nosotros nos parece una obligación democrática que el Gobierno debata con la oposición estas cosas", ha defendido.

Por ello, a través de la iniciativa que van a registrar este jueves, quieren "exigir" al Gobierno algo que, según Iglesias, "era una norma parlamentaria" hasta que llegó Podemos. "No hay un debate desde el 2015", ha insistido.

"El Gobierno desprecia al Parlamento. Tiene que explicar por qué algo que hacía todos los años no se ha hecho desde 2015. El Gobierno no tiene ninguna excusa para no convocarlo y nosotros se lo vamos a exigir cada día", ha enfatizado.

El líder de Podemos ha defendido que es urgente mantener este debate porque la situación que vive España es "muy grave". "La salida de la crisis es un mito", ha denunciado en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, uno de los grandes problemas que hay en España.

"Queremos discutir sobre la situación de nuestro país y de los problemas de los ciudadanos. Sospechamos que el Gobierno está encantado hablando de banderas para que no se hable de su corrupción, que cuesta mucho dinero a los ciudadanos, y de la ineficacia de sus medidas económicas, pero en nosotros va a tener una oposición de verdad que les va a exigir un Debate sobre el estado de la Nación", ha zanjado.