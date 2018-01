Podemos Navarra expulsa cautelarmente a su exsecretaria tras abrirle expediente

La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Navarra ha expulsado a la ex secretaria general de la formación y parlamentaria Laura Pérez Ruano "como medida cautelar" mientras se resuelve un expediente abierto tras detectar actuaciones "susceptibles de infringir gravemente el código ético de Podemos".

Así lo señala la formación en una nota, en la que revela haber observado "posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo".

Considera que ahora Laura Pérez "debería asumir las responsabilidades y las consecuencias de sus actuaciones, y por coherencia con los principios éticos y políticos de Podemos, entregar el acta de parlamentaria para dejar a paso a otras personas, si se confirma esta medida de forma definitiva".

En el comunicado, señalan que la entrada hace dos años de Podemos-Ahal Dugu al Parlamento foral pretendía llevar a las instituciones "una nueva cultura política basada en la transparencia, en la radicalidad democrática, en la defensa de los derechos sociales y en la lucha por una sociedad más justa".

"Todo ello enmarcado en unos principios éticos que, junto con los documentos políticos y organizativos", son aprobados por la Asamblea Ciudadana, el máximo órgano de decisión del partido y que constituyen los "pilares básicos" sobre los que se asienta Podemos.

Lamenta la formación, sin embargo, que desde su llegada a las instituciones hay personas del partido que ocupan cargos públicos en representación de Podemos que, "desgraciadamente, han olvidado esos principios éticos fundamentales y los vulneran gravemente, manchando el buen nombre y la imagen de Podemos y restando credibilidad al proyecto político", dicen sin nombrar a Pérez.

Podemos dice que "no se pueden aceptar ese tipo de comportamientos", y que, "por simple coherencia, no podemos exigir a los demás lo que no cumplimos nosotros y nosotras. Debemos ser ejemplares para poder exigir al resto".

Laura Pérez dejó el liderazgo de Podemos Navarra, del que había sido la primera y hasta entonces secretaria general, el pasado mes de mayo al perder por tan solo 28 votos las elecciones disputadas en las que salió elegido el diputado navarro Eduardo Santos.

En este tiempo, en el que también se le retiró la portavocía del grupo parlamentario, donde ha continuado ocupando un escaño, ha tenido evidentes discrepancias con la nueva dirección de Podemos en Navarra.