Podemos se gasta 600 euros diarios en el autobús que señala a "la trama"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado hoy que el autobús con el que señalan a políticos y periodistas como miembros de una "trama", y que hoy no ha salido a circular como tenían previsto por un fallo mecánico, cuesta entre 600 y 700 euros al día y se paga con dinero de la formación morada.

Iglesias, en declaraciones a Telecinco, ha defendido la campaña que ha emprendido su partido con el llamado "tramabús" que, ha insistido, "no se paga con dinero en B ni en maletines como parece que pagaba sus campañas el PP", y cuesta "más o menos la mitad de lo que le costaban a Francisco Camps sus trajes" (entre 600 y 700 euros al día).

Al secretario general de Podemos no le consta que haya habido críticas en algunos sectores de la formación morada por la puesta en marcha de esta campaña y por 'copiar' la de Hazteoir.org: "A mí no me lo ha trasmitido nadie; al contrario, veo a los círculos con mucha ilusión", ha asegurado.

Iglesias ha argumentado que su partido ha sido capaz de "decir las verdades que antes no decía nadie" y que eso no es "poner en la diana" a los políticos, empresarios y periodistas que señalan en el "tramabús", aunque se mezclen imputados con otros personajes que no tienen causas pendientes con la Justicia.

"En este país se ha puesto la diana sobre los ciudadanos, les ha robado una trama mafiosa que es responsable de los recortes", ha asegurado durante la entrevista en la que ha tenido una tensa discusión con el periodista Eduardo Inda, cuya cara es una de las que aparece en el autobús junto a las de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Mariano Rajoy, José María Aznar o Felipe González.

Eduardo Inda ha llegado incluso a advertir al líder de Podemos: "Me has puesto en la diana, si me pasa algo el responsable serás tú. Si me parten la cara por la calle, el responsable serás tú (...). Si me pasa algo, yo te señalaré a ti si tengo la suerte de contarlo".

"En democracia se puede opinar" y "decir que hay una trama corrupta es decir la verdad, no puede ser que siempre hablen los mismos", ha recalcado el líder de Podemos, quien ha explicado que dicen "la verdad" cuando afirman que "en este país han estado gobernando delincuentes".

Asimismo, ha ironizado al preguntarse: "¿Es igual que Espinar se tome dos Coca-Colas y que Rato robe? Algunos tienen 850 cargos imputados y Ramón se toma dos Coca-Colas".

Pese al fallo mecánico en el embrague que ha impedido hoy la salida del autobús, Iglesias ha asegurado que saldrá a circular "en cuanto se solucione el problema" y que seguirán denunciando "las mentiras" que "algunos quieren normalizar".

"A nosotros no nos parece normal que Rajoy enviara un mensaje de texto a Bárcenas, ni que presumiera de la política económica de Rato y lo queremos decir", y el "tramabús" es "un instrumento de comunicación para que se pueda hablar de que en este país hay una trama mafiosa y sirve para saber quién ha mandado y manda sin presentarse a las elecciones", ha concluido.