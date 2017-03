"A día de hoy no presentaría la moción de censura, dentro de cinco días no sé"

Rafael González Tovar (Murcia, 1953) vio una posibilidad de ser presidente de la Región de Murcia, donde el PP gobierna desde 1995, después de que Ciudadanos rompiera con Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el 'caso Auditorio'.

Las negociaciones para echar a los conservadores comenzaron el miércoles, pero Albert Rivera ha enfriado las posibilidades de que el PSOE gobierne la comunidad. Ha dado un nuevo plazo al PP para proponer un candidato alternativo y solo contempla apoyar una moción de censura "instrumental" para que un nuevo presidente convoque elecciones.

Unos nuevos comicios son una "irresponsabilidad", según González Tovar, que confía en que Ciudadanos cambie de posición en las próximas fechas y que no descarta presentar la moción de censura sin tener cerrado su apoyo.

¿De qué depende que presenten la moción de censura?

Estamos hablando con Podemos y Ciudadanos de presentarla. Hay coincidencias, hay una casi unanimidad en que la moción de censura es el elemento que nos puede sacar de esta situación y que toda solución pasa por ahí. Pero también hay algunas particularidades y puntos de no acuerdo, como es el caso de Ciudadanos, que entiende la moción como algo para convocar elecciones en la comunidad autónoma, y nosotros entendemos que es un error impresionante.

¿Por qué no le gusta esa salida?

Convocar unas elecciones después de una moción de censura para que la legislatura dure un año o año y medio porque en mayo de 2019 tiene que haber por Estatuto de nuevo elecciones nos parece someter a la ciudadanía a muchos meses de inestabilidad, a que solo pueda salir de esas elecciones un resultado muy parecido y tengamos que volver a empezar, y sobre todo porque no nos podemos permitir el lujo de gastarnos cuatro millones de euros que calculamos cuestan esas elecciones.

No hay ni pulsión ni ganas en la ciudadanía de entrar en un proceso de este tipo. Los agentes sociales con los que he hablado han descartado esa posibilidad. Sería sumar una inestabilidad más a esta existente. No entendemos y nos sorprende esa posición de Ciudadanos porque sigue dándole plazos al PP y a Pedro Antonio Sánchez y no se atreve a cerrar ya la puerta y avanzar en lo que prometieron a los ciudadanos, que era que venían a regenerar y a hacer nueva política. Al final están quedando como los que sustentan al PP y, lo que es peor, a su corrupción.

Por tanto, si no hay acuerdo con Podemos y con Ciudadanos, el PSOE no presentará la moción de censura.

No hemos avanzado tanto. Esa es una decisión que tenemos que tomar según se vayan desarrollando los acontecimientos. Entendemos que debemos ir a una moción de censura y estamos intentando dar los pasos con las otras fuerzas para que sea una moción de censura que se pueda ganar y formar un gobierno que dé estabilidad a la Región en los próximos dos años, que se comprometa con levantar las alfombras y abrir las ventanas del Gobierno regional. Veremos cómo se van modulando las posiciones en los contactos de la semana que viene y nuestros órganos tendrán que tomar la decisión también de si queremos dar el paso que tiene que manifestar nuestro compromiso con el cambio.

A día de hoy, usted ¿se atrevería a presentar una moción de censura aun sin tener claro que la gana?

A día de hoy no, pero dentro de cinco días no lo sé. Es posible.

No sé qué plazos manejan, pero existe la posibilidad de que el PP disuelva la Cámara y vayan a elecciones. ¿La presentarían antes para evitar esa disolución de la Cámara?

Nos parece que pensar en disolver la Cámara es una irresponsabilidad. No entendemos que las elecciones vayan a solucionar absolutamente nada. Ser incapaces de encontrar la solución a la situación que atraviesa la región y transferir esa responsabilidad a la ciudadanía para un año y poco de legislatura es muy difícil de explicar a la gente. Esa hipótesis puede estar ahí, pero nuestro calendario no va en esa línea. Ahora estamos explorando la moción de censura. Llevamos dos días. Cuando la hayamos explorado los tres grupos, será cuando tengamos que decidir de forma unilateral si nosotros como partido estamos dispuestos a decir que basta ya de esta situación y que lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer.

¿Cuál es el plazo que dan a Ciudadanos?

No nos hemos marcado un plazo. Hace unos días dije que en 15 días podemos hacer una negociación y llegar al término de la misma. Ciudadanos, acogiéndose a esos 15 días, nos decía el 27 de marzo como buena fecha. Es variable, pero todo depende de cómo vaya moviéndose el escenario. Para presentar la moción dependemos de nosotros mismos, porque tenemos diputados suficientes. Otra cosa es que nos gustaría que ese posible gobierno de progreso y regeneración contara con el apoyo directo o indirecto del resto de fuerzas para garantizar el éxito de la moción de censura. Vamos a dedicar unos días a eso, pero sin descartar ninguna otra opción.

¿Sin descartar otra opción es presentarla independientemente de que tenga atado el apoyo tanto de Ciudadanos como de Podemos?

Es otra opción perfectamente posible, pero no decidida.

Tal y como están las cosas ahora mismo y lo que vimos en la investidura fallida de Pedro Sánchez, ¿cree que Podemos y Ciudadanos se van a levantar el veto mutuo para cambiar el color del gobierno de Murcia?

Me gustaría que lo hicieran más que nada porque en esta Asamblea Regional fuimos capaces de llegar a un acuerdo parlamentario para elegir a una socialista como presidenta de la Asamblea, de poner en marcha cinco comisiones de investigación después de 20 años sin poner en marcha ninguna, coincidimos en el 80% de las votaciones... No tiene por qué ser difícil. Si esa posición es insalvable tampoco vemos muy difícil que ambos grupos nos apoyaran para la formación de ese gobierno y nos hicieran un respaldo de mínimos desde la Asamblea. Está todo muy abierto.

¿Teme que los murcianos respalden al PP pese a la imputación de Pedro Antonio Sánchez en un hipotético adelanto electoral?

No me atrevería a hacer de mago de futuro, pero ha ido a menos. Ha perdido diez escaños en las últimas elecciones. Me imagino que el declive puede seguir perfectamente. Además, las reglas de juego han cambiado porque antes teníamos cinco circunscripciones y con la reforma electoral que hicimos los partidos de la oposición tenemos una circunscripción única que puede variar los resultados pero no para beneficiar al PP.

¿Por qué no esperan a que el juez se pronuncie sobre la imputación en firme de Sánchez tras su declaración?

No estamos haciendo estos movimientos desde el punto de vista judicial. Hay unos componentes y responsabilidad políticos que deben cumplir los altos cargos. Tenemos una ley de transparencia que dice que cualquier alto cargo que sea imputado debe dimitir. Tenemos la palabra pública de Pedro Antonio Sánchez que dijo: "Si me imputan en el caso Auditorio, me iré". Han pasado muchos días y no ha movido esa ficha, cada vez se enroca más. También firmó un contrato con Ciudadanos para su investidura en el que se comprometió a lo mismo. Los políticos tienen que demostrar que son ejemplares, que cumplen su palabra. Tiene cuatro delitos que están tipificados como corrupción en la ley de transparencia regional.

¿Cree que pueden desimputarlo?

Es una opción, pero no sé las posibilidades que tiene. Los expertos del sector lo ven muy difícil porque la instrucción está muy fundamentada. El auditorio está sin acabar, construido en un 61% y pagado desde antes de que se pusiera la primera piedra. Hay que aclarar dónde han ido dos millones de euros. Es un tema que resolverá la justicia. Pero creemos que el primer servidor de la comunidad debe ser ejemplar y no tener sospechas evidentes como las que aparecen en este caso.

En el caso de que le desimputaran en plena negociación de la moción de censura, ¿quedaría en saco roto?

No. Si se está negociando, habrá que ver qué opinan las partes. Pero seguimos creyendo que hay dos vertientes: la judicial, que seguirá su cauce y los recursos; y otro aspecto que es el que barajamos que es el ético. Cuando cogemos a Ciudadanos en el buen momento, dicen que recuperar la credibilidad de Pedro Antonio Sánchez sería imposible. El problema es que le dan otra oportunidad. Creemos que no debe seguir siendo presidente aun desimputándole.

¿Cuenta con el respaldo de la gestora para presentar la moción de censura en cualquier condición?

Con la gestora hablo prácticamente todos los días, están siguiendo nuestros pasos. Saben que somos gente con la cabeza bien puesta. Hasta ahora respaldan totalmente nuestros movimientos y lo que hemos hecho. Llegado el caso de situaciones de ese tipo, seguiríamos hablando como lo estamos haciendo. No tengo ninguna duda de que contamos con el respaldo para esta posición. Conmigo ha hablado Patxi López, Pedro Sánchez, Mario Jiménez, el presidente de la gestora, un sinfín de secretarios generales...

¿Respaldaría la gestora la presentación de esa moción de censura sin tener atado el respaldo tanto de Podemos como de Ciudadanos?

Es una especulación. No lo sé porque ni nos lo hemos planteado en esos términos. Cuando llegue el momento lo hablaremos y estoy convencido de que tendrán una posición muy parecida a la nuestra.

¿Tiene buena relación con la dirección provisional pese a ser uno de los barones críticos con su constitución?

Sí, por supuesto. Hay cosas que tenemos claras, como es la gobernabilidad de la región y también de relación personal con las personas que he nombrado. Otra cosa es que políticamente haya cosas que comparta más o menos, pero eso no puede ser óbice para dar solución a los problemas del día a día, como la crisis institucional de Murcia. No hay ningún otro condicionante que no sea el interés de la Región.

Algunos de sus compañeros creen que la gestora está trabajando para ayudar a Susana Díaz. ¿Comparte esa opinión?

He manifestado públicamente que voy a estar en este proceso desde la equidistancia justa de un secretario general territorial, que puede tener sus preferencias personales y sus amigos dentro de los candidatos. Mi posición fue que las primarias se convocaran, que no entendía que se convocaran tan tarde, pero una vez convocadas o estando en el borde de que se haga, que el proceso sea en igualdad de los candidatos y en libertad de los militantes para que el proyecto que salga del congreso sea el mejor posible para que empecemos la remontada y empezar a dar solución al problema interno que hemos tenido que ha sido muy grande.

¿Cree que Pedro Sánchez es capaz de unificar el PSOE después de todo lo que ha pasado?

No voy a contestar porque no voy a entrar en el debate de primarias. No me voy a posicionar. Cualquier candidato que venga a Murcia tendrá el apoyo, los medios y mi presencia en los actos. Ya lo hice la vez pasada y lo pienso hacer esta vez.

Sí que avaló el impulso de la candidatura de Patxi López. ¿Cree que puede pinchar dada la competencia con Pedro Sánchez?

He estado en reuniones en las que me han convocado en las que se ha analizado el futuro y la elaboración de proyectos en ciernes. Pero no me posiciono ahora mismo en ningún punto porque es un compromiso de mi federación.

¿El ambiente precongresual le preocupa?

Se debe reconducir el debate a un debate de ideas y proyectos de futuro. Mi candidato es el PSOE y todo lo que beneficie el futuro y la fortaleza del PSOE será bueno. La división es un cáncer y la unidad, que no la uniformidad, es la meta que debemos conseguir tras este proceso.