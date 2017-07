Puigdemont al conseller cesado: "No es un día de alegría. Es una decisión que como sabes no es fácil"

En un breve discurso tras la toma de posesión de Santi Vila como sucesor, Puigdemont ha afirmado ante el ya exconseller: "Te quiero agradecer especialmente. Sé que no es un día de felicidad, no es un día de alegría. Es una decisión que como sabes no es fácil".

"SERVICIO A LA INSTITUCIÓN"

Puigdemont ha agradecido los servicios prestados por Baiget, no solo en el año y medio que ha estado como conseller de Empresa, sino por toda su etapa anterior de "servicio a la institución" --antes de ser conseller de Puigdemont fue secretario del Govern de Artur Mas--.

Ha agradecido la honestidad, el trabajo, el rigor y la seriedad al frente del departamento, y se ha mostrado convencido de que deja una "herencia" que recoge Vila para conseguir que empresas, universidades, centros de investigación y comercio tengan la "posibilidad de explorar al máximo sus potencialidades".

Tras el discurso, Puigdemont se ha dirigido a saludar al exconseller y después el resto de titulares de departamento de la Generalitat han hecho lo mismo.

El nuevo Ejecutivo al completo se ha fotografiado y después ha empezado su reunión semanal en el Palau de la Generalitat.